Major Trend Histogram mk

Индикатор Crypto_Forex "Major_Trend_Histogram" для MT4, без перерисовки.





- Индикатор Major_Trend_Histogram предназначен для отслеживания действительно мощных трендов.

- Индикатор доступен в двух цветах: розовый для медвежьего тренда и зелёный для бычьего (цвета можно менять).

- Он выявляет тренды на начальной стадии — гораздо эффективнее любой стандартной скользящей средней.

- Major_Trend_Histogram можно комбинировать с любыми другими торговыми методами: Price Action, VSA и другими индикаторами.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.