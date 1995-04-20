Major Trend Histogram mk
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.2
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Major_Trend_Histogram" для MT4, без перерисовки.
- Индикатор Major_Trend_Histogram предназначен для отслеживания действительно мощных трендов.
- Индикатор доступен в двух цветах: розовый для медвежьего тренда и зелёный для бычьего (цвета можно менять).
- Он выявляет тренды на начальной стадии — гораздо эффективнее любой стандартной скользящей средней.
- Major_Trend_Histogram можно комбинировать с любыми другими торговыми методами: Price Action, VSA и другими индикаторами.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
// Отличные торговые роботы и индикаторы доступны здесь: https://www.mql5.com/ru/users/def1380/seller
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.