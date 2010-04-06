DeMarker Speed ms
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "DeMarker Hızı" Kripto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır. DeMarker Hızı, DeMarker'ın kendisinin 1. türevidir.
- DeMarker osilatör eğrisi, gösterge hesaplama süresi boyunca önceki en yüksek ve en düşük seviyelere göre mevcut fiyat pozisyonunu gösterir.
- DeMarker Hızı göstergesi, hızlı scalping girişleri için idealdir (resimlerde de görebileceğiniz gibi).
- DeMarker Hızı, DeMarker'ın yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir; oldukça hassastır.
- DeMarker Hızı göstergesinin değeri < 0 ise: hız negatiftir; DeMarker Hızı göstergesinin değeri > 0 ise: hız pozitiftir.
- Göstergede dahili mobil ve PC uyarıları bulunur.
