DeMarker Speed ms
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "DeMarker Speed" per MT4, senza ridisegno.
- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche. DeMarker Speed è la derivata prima di DeMarker stesso.
- La curva dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti durante il periodo di calcolo dell'indicatore.
- L'indicatore DeMarker Speed è ottimo per ingressi rapidi nello scalping (come si può vedere nelle immagini).
- DeMarker Speed mostra la velocità con cui DeMarker cambia direzione: è molto sensibile.
- Se il valore dell'indicatore DeMarker Speed è < 0: la velocità è negativa; se il valore dell'indicatore DeMarker Speed è > 0: la velocità è positiva.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.