DeMarker Speed ms

Indicateur Crypto_Forex « DeMarker Speed » pour MT4, sans refonte.





- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. DeMarker Speed est la dérivée première de DeMarker lui-même.

- La courbe d'oscillateur de DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux plus hauts et plus bas précédents pendant la période de calcul de l'indicateur.

- L'indicateur DeMarker Speed est idéal pour les entrées de scalping rapides (comme le montrent les images).

- L'indicateur DeMarker Speed indique la vitesse à laquelle DeMarker change de direction ; il est très sensible.

- Si la valeur de l'indicateur DeMarker Speed est < 0 : la vitesse est négative ; si elle est > 0 : la vitesse est positive.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.