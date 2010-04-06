DeMarker Speed ms
Indicateur Crypto_Forex « DeMarker Speed » pour MT4, sans refonte.
- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. DeMarker Speed est la dérivée première de DeMarker lui-même.
- La courbe d'oscillateur de DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux plus hauts et plus bas précédents pendant la période de calcul de l'indicateur.
- L'indicateur DeMarker Speed est idéal pour les entrées de scalping rapides (comme le montrent les images).
- L'indicateur DeMarker Speed indique la vitesse à laquelle DeMarker change de direction ; il est très sensible.
- Si la valeur de l'indicateur DeMarker Speed est < 0 : la vitesse est négative ; si elle est > 0 : la vitesse est positive.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
