Call of Frost

Doğru geri test yapılandırması için benimle iletişime geçin. Size uygun AYAR dosyası (.ini) göndereceğim ve sizi yönlendireceğim.

Demo hesabınızda denemek için birkaç günlüğüne bir DENEYİM dosyası almak için iletişim kurun.


Şahane Call of Frost

Fiyat Hareketi Pin Bar Sniper: Bu EA, özellikle ana destek ve direnç seviyelerinde yüksek olasılıklı dönüş mum çubuğu modellerini tespit etme etrafında inşa edilmiştir. Geride kalan göstergelere bağlı kalmadan fiyat hareketini analiz ederek, dönüm noktalarında hassas girişler sunar, bu da kesme ve salıncak ticareti için idealdir.


Özel Lansman Fiyatlandırması

Sınırlı bir süre için, Call of Frost  XXXfiyatXXX ile mevcut. Standart fiyat yakında  XXXsonraki fiyatXXX USD olarak ayarlanacaktır. Yüksek performanslı bir uzman danışmana sahip olma fırsatını kaçırmayın.


Neden Call of Frost'i Seçmelisiniz?

  • Gizli ve klasik MACD ayrışmalarını otomatik olarak tespit eder
  • Hem prop firma zorlukları hem de kişisel ticaret hesapları için idealdir
  • Minimal yapılandırma gerektirir ve yerleşik sermaye koruma kuralları vardır
  • Çoğu aracılık ve hesap türü ile uyumludur


Teşekkür hediyesi Bir Alana Bir Ücretsiz , satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin, ücretsiz bir EA alın.


Hızlı Başlangıç Rehberi

Kurulum basittir ve 5 dakikadan daha az sürer:

  1. Terminalinizi açın ve Call of Frost'i bir tek grafike (önerilen: XXXgrafiksymbolXXX M15 üzerinde) ekleyin
  2. Önceden optimize edilmiş şablonlardan birini yükleyin veya risk ayarlarınızı manuel olarak yapılandırın
  3. Otomatik Ticaret'i etkinleştirin ve Call of Frost'in devralmasına izin verin


Bağlantıda Kalın

Sürekli destek ve iyileştirmeler sunuyoruz. Satışınızdan sonra:

  • Canlı güncellemeler ve tartışmalar için Telegram grubumuza katılın
  • Çeşitli pariteler ve hesap türleri için hazır set dosyalarına erişin
  • Yeni stratejiler ve performans iyileştirmeleri hakkında bildirim alın

MQL5 Kanalı: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx


    Daha akıllıca ticaret yapmaya başlayın. Call of Frost sizin stratejinize odaklanırken çalışsın.






