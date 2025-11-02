Call of Frost
- Dina Priyanti
- 版本: 1.77
- 更新: 15 十二月 2025
- 激活: 20
联系我以获取准确的回测配置。我会发送适当的 设置 文件 (.ini)并指导你。
联系我以访问一个 试用 文件 几天以测试在 你的模拟账户上。
惊人的 Call of Frost
价格行为针形条狙击手： 该 EA 建立在检测高概率反转蜡烛图形态，特别是关键支撑和阻力水平的针形条。通过分析价格行为而不依赖于滞后指标，它在转折点提供精确的入场，非常适合剥头皮和摆动交易。
特别启动定价
限时提供，Call of Frost 的价格为 270。标准价格将很快调整为 417 美元。不要错过这个机会，以低于其价值的价格拥有高性能的专业顾问。
为什么选择 Call of Frost?
- 自动检测隐藏和经典的 MACD 背离
- 适合道义公司挑战和个人交易账户
- 需要最小配置，带有内置的资本保护规则
- 与大多数经纪商和账户类型兼容
感谢礼物 — 买一赠一免费 ，购买后联系我以获取免费 EA。
快速入门指南
安装简单，耗时不到 5 分钟：
- 打开你的终端并将 Call of Frost 附加到 单个图表（推荐：XAUUSD 在 M15 上）
- 加载一个预优化的模板或手动配置你的风险设置
- 启用自动交易，让 Call of Frost 接管
保持联系
我们提供持续支持和改进。在你购买后：
- 加入我们的 Telegram 群组 获取实时更新和讨论
- 访问现成的设置文件，适用于各种货币对和账户类型
- 及时获知新策略和性能提升
开始更聪明地交易。让 Call of Frost 工作，而你专注于你的策略。
The result of the live trade is not the same as the backtest. I bought at 270 USD and now the price is 150 USD