Call of Frost
- Эксперты
- Dina Priyanti
- Версия: 1.77
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 20
Свяжитесь со мной для точной настройки бэктеста. Я отправлю правильный НАСТРОЙКИ файл (.ini) и помогу вам.
Свяжитесь, чтобы получить доступ к ПРОБНОМУ файлу на несколько дней для тестирования на вашем демо-счете.
Удивительное Call of Frost
Price Action Pin Bar Sniper: Этот советник построен на обнаружении моделей выявления разворота с высокой вероятностью, особенно пинов, на ключевых уровнях поддержки и сопротивления. Анализируя ценовое движение, не полагаясь на запаздывающие индикаторы, он предлагает точные входы в моменты разворота, идеально подходит для скальпинга и свинг-трейдинга.
Специальные цены на запуск
В течение ограниченного времени Call of Frost доступен по 270. Стандартная цена скоро будет изменена на 372 USD. Не упустите возможность приобрести высокопроизводительного эксперта по цене, гораздо меньшей его стоимости.
Почему стоит выбрать Call of Frost?
- Автоматически обнаруживает скрытые и классические дивергенции MACD
- Идеально подходит как для проп-фирм, так и для личных торговых счетов
- Требует минимальной настройки с встроенными правилами защиты капитала
- Совместим с большинством брокеров и типов счетов
Подарок за благодарность — Купите один, получите один БЕСПЛАТНО , свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить бесплатного эксперта.
Руководство по быстрому старту
Установка проста и занимает менее 5 минут:
- Откройте свой терминал и прикрепите Call of Frost к одному графику (рекомендуется: XAUUSD на M15)
- Загрузите один из предварительно оптимизированных шаблонов или настройте параметры риска вручную
- Включите АвтоТрейдинг и дайте Call of Frost взять на себя управление
Будьте на связи
Мы предлагаем непрерывную поддержку и улучшения. После вашей покупки:
- Присоединяйтесь к нашей группе в Telegram для получения актуальных новостей и обсуждений
- Получите готовые файлы настроек для различных пар и типов счетов
- Получайте уведомления о новых стратегиях и улучшениях производительности
Канал MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Начните торговать умнее. Позвольте Call of Frost работать, пока вы сосредоточены на своей стратегии.
The result of the live trade is not the same as the backtest. I bought at 270 USD and now the price is 150 USD