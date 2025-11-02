Call of Frost
- Dina Priyanti
- Version: 1.0
- Activations: 20
Contactez-moi pour une configuration de backtest précise.
Entrez en contact pour accéder à un fichier ESSAI pendant quelques jours pour tester sur votre compte de démonstration.
L'incroyable Call of Frost
Price Action Pin Bar Sniper: Cet EA est conçu pour détecter des modèles de chandelier de retournement à haute probabilité, notamment les pin bars, aux niveaux clés de support et de résistance. En analysant l'action des prix sans se fier aux indicateurs retardés, il offre des entrées précises aux points de retournement, idéal pour le scalping et le trading de swing.
Call of Frost est disponible à un 270. Le prix standard sera bientôt ajusté à 376 USD.
Pourquoi choisir Call of Frost?
- Détecte automatiquement les divergences MACD cachées et classiques
- Idéal pour les défis des sociétés de trading et les comptes de trading personnels
- Nécessite une configuration minimale avec des règles de protection du capital intégrées
- Compatible avec la plupart des courtiers et des types de comptes
Guide de démarrage rapide
L'installation est simple et prend moins de 5 minutes :
- Ouvrez votre terminal et attachez Call of Frost à un unique graphique (recommandé : XAUUSD sur M15)
- Chargez l'un des modèles pré-optimisés ou configurez manuellement vos paramètres de risque
- Activez le trading automatique et laissez Call of Frost prendre le relais
Nous offrons un support continu et des améliorations.
- Rejoignez notre groupe Telegram pour des mises à jour en direct et des discussions
- Accédez à des fichiers de configuration prêts à l'emploi pour divers paires et types de comptes
- Recevez des notifications de nouvelles stratégies et améliorations des performances
Canal MQL5 : https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Commencez à trader plus intelligemment. Laissez Call of Frost travailler pendant que vous vous concentrez sur votre stratégie.