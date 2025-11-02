Call of Frost

정확한 백테스트 구성을 위해 저에게 연락해주세요. 적절한 설정 파일 (.ini)을 보내드리고 안내하겠습니다.

귀하의 데모 계좌에서 테스트할 수 있도록 체험 파일 에 접근하려면 저에게 연락하세요.


놀라운 Call of Frost

가격 행동 핀 바 스나이퍼: 이 EA는 주요 지지 및 저항 수준에서 높은 확률의 반전 촛대 패턴, 특히 핀 바를 감지하는 것을 중심으로 구축되었습니다. 지연되는 지표에 의존하지 않고 가격 행동을 분석하여 전환점에서 정확한 진입을 제공하며, 주로 스캘핑 및 스윙 트레이딩에 적합합니다.


특별 출시 가격

한정된 시간 동안, Call of Frost는 270에 제공됩니다. 표준 가격은 곧 371 USD로 조정될 것입니다. 이 기회를 놓치지 마세요, 고성능 전문가 자문을 매우 저렴한 가격에 소유할 수 있습니다.


왜 Call of Frost를 선택해야 합니까?

  • 숨겨진 고전적인 MACD 다이버전스를 자동으로 감지합니다
  • 프로프 기업의 챌린지와 개인 거래 계좌 모두에 이상적입니다
  • 내장된 자본 보호 규칙으로 최소한의 구성이 필요합니다
  • 대부분의 브로커 및 계좌 유형과 호환됩니다


감사 선물 하나 구매 시 하나 무료 , 구매 후 저에게 연락하시면 무료 EA를 드립니다.


빠른 시작 가이드

설치는 간단하며 5분 이내에 완료됩니다:

  1. 터미널을 열고 단일 차트에 Call of Frost를 첨부하세요 (추천: XAUUSD에서 M15)
  2. 사전 최적화된 템플릿 중 하나를 로드하거나 위험 설정을 수동으로 구성하세요
  3. 자동 거래를 활성화하고 Call of Frost에 맡기세요


연결 상태 유지

우리는 지속적인 지원 및 개선을 제공합니다. 구매 후:

  • 실시간 업데이트와 논의를 위한 텔레그램 그룹에 가입하세요
  • 다양한 쌍과 계좌 유형을 위한 미리 만들어진 설정 파일에 접근하세요
  • 새로운 전략 및 성과 개선 사항에 대한 알림을 받으세요

MQL5 채널: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx


    더 스마트하게 거래를 시작하세요. Call of Frost가 작동하는 동안 전략에 집중하세요.






    Thien Long Do
    750
    Thien Long Do 2025.11.19 06:15 
     

    The result of the live trade is not the same as the backtest. I bought at 270 USD and now the price is 150 USD

    Dina Priyanti
    344
    개발자의 답변 Dina Priyanti 2025.11.19 09:08
    The price is 150 for black Friday, everyone will always do black Friday i dont think there is anything wrong with that, this week was not really good for my EA and me and everyone know it , but im sure soon it will bounce back .
    Dmitrii Castravet
    837
    Dmitrii Castravet 2025.11.11 11:40 
     

    Nice Robot. Live results match with backtesting and entry seems quite reliable. thanks for good productit

    FAKE. IT edited history, cleand out to look nice.

    Dina Priyanti
    344
    개발자의 답변 Dina Priyanti 2025.11.11 14:19
    Hello i really appreciate the feedback.
    리뷰 답변