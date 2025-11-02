Call of Frost

1

正確なバックテスト設定についてはお問い合わせください。適切な SETTINGS ファイル (.ini)をお送りし、ガイドいたします。

デモ口座でテストするためのトライアル ファイル にアクセスするにはご連絡ください。


驚くべき Call of Frost

プライスアクションピンバースナイパー: このEAは、高確率の反転ロウソク足パターン、特にピンバーを重要なサポートおよびレジスタンスレベルで検出することに基づいて構築されています。遅延指標に頼らずにプライスアクションを分析することで、転換点での正確なエントリーを提供し、スキャルピングやスイングトレーディングに最適です。


特別ローンチ価格

限定期間中、Call of Frostは 270でご利用いただけます。標準価格はすぐに 378 USDに調整されます。この機会を逃さず、高性能のエキスパートアドバイザーをお得な価格で手に入れてください。


なぜCall of Frostを選ぶべきですか？

  • 隠れたクラシックMACDダイバージェンスを自動的に検出します
  • プロップファームのチャレンジと個人の取引口座の両方に最適です
  • 最小限の設定で、内蔵の資本保護ルールがあります
  • ほとんどのブローカーと口座タイプに対応しています


感謝のギフト 1つ購入すると1つ無料 、購入後にご連絡いただければ無料のEAをお送りします。


クイックスタートガイド

インストールは簡単で、5分以内に済みます:

  1. ターミナルを開き、Call of Frostを単一チャートに添付します（推奨: XAUUSDM15で）
  2. 事前最適化されたテンプレートの1つをロードするか、リスク設定を手動で構成します
  3. 自動取引を有効にし、Call of Frostに操作を任せます


接続を保つ

私たちは継続的なサポートと改善を提供します。購入後:

  • ライブ更新とディスカッションのためにTelegramグループに参加してください
  • さまざまな通貨ペアや口座タイプの準備済みセットファイルにアクセスできます
  • 新しい戦略やパフォーマンス向上について通知を受け取ります

MQL5 チャンネル: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx


    賢く取引を始めましょう。Call of Frostが機能している間に、戦略に集中してください。






    Thien Long Do
    745
    Thien Long Do 2025.11.19 06:15 
     

    The result of the live trade is not the same as the backtest. I bought at 270 USD and now the price is 150 USD

    Dina Priyanti
    344
    開発者からの返信 Dina Priyanti 2025.11.19 09:08
    The price is 150 for black Friday, everyone will always do black Friday i dont think there is anything wrong with that, this week was not really good for my EA and me and everyone know it , but im sure soon it will bounce back .
    Dmitrii Castravet
    819
    Dmitrii Castravet 2025.11.11 11:40 
     

    Nice Robot. Live results match with backtesting and entry seems quite reliable. thanks for good productit

    FAKE. IT edited history, cleand out to look nice.

    Dina Priyanti
    344
    開発者からの返信 Dina Priyanti 2025.11.11 14:19
    Hello i really appreciate the feedback.
    レビューに返信