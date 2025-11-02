Call of Frost

1

Entre em contato comigo para uma configuração de backtest precisa. Eu vou enviar o ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO (.ini) correto e guiá-lo.

Entre em contato para acessar um ARQUIVO DE TESTE  por alguns dias para testar na sua conta demo.


O Incrível Call of Frost

Price Action Pin Bar Sniper: Este EA é desenvolvido para detectar padrões de candlestick de reversão de alta probabilidade, especialmente pin bars, em níveis chave de suporte e resistência. Ao analisar a ação do preço sem depender de indicadores defasados, oferece entradas precisas em pontos de reversão, ideal para scalping e swing trading.


Preço de Lançamento Especial

Por um período limitado, Call of Frost está disponível por  XXXpreçoXXX. O preço padrão em breve será ajustado para  XXXproximopreçoXXX USD. Não perca a oportunidade de ter um consultor especialista de alto desempenho por uma fração do seu valor.


Por Que Escolher Call of Frost?

  • Detecta divergências ocultas e clássicas do MACD automaticamente
  • Ideal tanto para desafios de empresas de prop trading quanto para contas de trading pessoais
  • Requer configuração mínima com regras de proteção de capital incorporadas
  • Compatível com a maioria dos corretores e tipos de conta


Presente de agradecimento Compre Um e Leve Outro GRÁTIS , entre em contato comigo após a compra para obter um EA grátis.


Guia de Início Rápido

A instalação é simples e leva menos de 5 minutos:

  1. Abra seu terminal e anexe Call of Frost a um único gráfico (recomendado: XXXsímbolodograficosXXX no M15)
  2. Carregue um dos templates pré-otimizados ou configure manualmente suas configurações de risco
  3. Ative o AutoTrading e deixe Call of Frost assumir


Mantenha-se Conectado

Oferecemos suporte contínuo e melhorias. Após a sua compra:

  • Participe do nosso grupo no Telegram para atualizações e discussões ao vivo
  • Acesse arquivos de configuração prontos para vários pares e tipos de conta
  • Receba notificações sobre novas estratégias e melhorias de desempenho

Canal MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx


    Comece a negociar de forma mais inteligente. Deixe Call of Frost trabalhar enquanto você se concentra em sua estratégia.






    Thien Long Do
    745
    Thien Long Do 2025.11.19 06:15 
     

    The result of the live trade is not the same as the backtest. I bought at 270 USD and now the price is 150 USD

    Dina Priyanti
    344
    Resposta do desenvolvedor Dina Priyanti 2025.11.19 09:08
    The price is 150 for black Friday, everyone will always do black Friday i dont think there is anything wrong with that, this week was not really good for my EA and me and everyone know it , but im sure soon it will bounce back .
    Dmitrii Castravet
    819
    Dmitrii Castravet 2025.11.11 11:40 
     

    Nice Robot. Live results match with backtesting and entry seems quite reliable. thanks for good productit

    FAKE. IT edited history, cleand out to look nice.

    Dina Priyanti
    344
    Resposta do desenvolvedor Dina Priyanti 2025.11.11 14:19
    Hello i really appreciate the feedback.
    Responder ao comentário