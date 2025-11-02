Call of Frost
Entre em contato comigo para uma configuração de backtest precisa. Eu vou enviar o ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO (.ini) correto e guiá-lo.
Entre em contato para acessar um ARQUIVO DE TESTE por alguns dias para testar na sua conta demo.
O Incrível Call of Frost
Price Action Pin Bar Sniper: Este EA é desenvolvido para detectar padrões de candlestick de reversão de alta probabilidade, especialmente pin bars, em níveis chave de suporte e resistência. Ao analisar a ação do preço sem depender de indicadores defasados, oferece entradas precisas em pontos de reversão, ideal para scalping e swing trading.
Preço de Lançamento Especial
Por um período limitado, Call of Frost está disponível por XXXpreçoXXX. O preço padrão em breve será ajustado para XXXproximopreçoXXX USD. Não perca a oportunidade de ter um consultor especialista de alto desempenho por uma fração do seu valor.
Por Que Escolher Call of Frost?
- Detecta divergências ocultas e clássicas do MACD automaticamente
- Ideal tanto para desafios de empresas de prop trading quanto para contas de trading pessoais
- Requer configuração mínima com regras de proteção de capital incorporadas
- Compatível com a maioria dos corretores e tipos de conta
Presente de agradecimento — Compre Um e Leve Outro GRÁTIS , entre em contato comigo após a compra para obter um EA grátis.
Guia de Início Rápido
A instalação é simples e leva menos de 5 minutos:
- Abra seu terminal e anexe Call of Frost a um único gráfico (recomendado: XXXsímbolodograficosXXX no M15)
- Carregue um dos templates pré-otimizados ou configure manualmente suas configurações de risco
- Ative o AutoTrading e deixe Call of Frost assumir
Mantenha-se Conectado
Oferecemos suporte contínuo e melhorias. Após a sua compra:
- Participe do nosso grupo no Telegram para atualizações e discussões ao vivo
- Acesse arquivos de configuração prontos para vários pares e tipos de conta
- Receba notificações sobre novas estratégias e melhorias de desempenho
Canal MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Comece a negociar de forma mais inteligente. Deixe Call of Frost trabalhar enquanto você se concentra em sua estratégia.
The result of the live trade is not the same as the backtest. I bought at 270 USD and now the price is 150 USD