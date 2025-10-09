Call of Frost
- Experts
- Dina Priyanti
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Il Fantastico Call of Frost
Price Action Pin Bar Sniper: Questo EA è costruito attorno al rilevamento di modelli di candlestick di inversione ad alta probabilità, in particolare le pin bar, a livelli chiave di supporto e resistenza. Analizzando l'azione dei prezzi senza fare affidamento su indicatori ritardati, offre ingressi precisi nei punti di inversione, ideale per scalping e trading di swing.
Prezzi di Lancio Speciali
Per un periodo limitato, Call of Frost è disponibile a un 270. Il prezzo standard sarà presto adeguato a 360 USD. Non perdere questa opportunità di avere un consulente esperto ad alte prestazioni a una frazione del suo valore.
Perché Scegliere Call of Frost?
- Rileva automaticamente le divergenze MACD nascoste e classiche
- Ideale per sfide di società prop e conti di trading personali
- Richiede una configurazione minima con regole di protezione del capitale integrate
- Compatibile con la maggior parte dei broker e tipi di conto
Guida Rapida all'Inizio
L'installazione è semplice e richiede meno di 5 minuti:
- Apri il tuo terminal e attacca Call of Frost a un singolo grafico (consigliato: XAUUSD su M15)
- Carica uno dei template pre-ottimizzati o configura le tue impostazioni di rischio manualmente
- Abilita il trading automatico e lascia che Call of Frost prenda il controllo
Inizia a fare trading in modo più intelligente. Lascia che Call of Frost lavori mentre ti concentri sulla tua strategia.