Call of Frost

Contattami per una configurazione di backtest accurata. Ti invierò il FILE SETTING (.ini) corretto e ti guiderò.

Mettiti in contatto per accedere a un FILE DI PROVA per alcuni giorni per testare sul tuo conto demo.


Il Fantastico Call of Frost

Price Action Pin Bar Sniper: Questo EA è costruito attorno al rilevamento di modelli di candlestick di inversione ad alta probabilità, in particolare le pin bar, a livelli chiave di supporto e resistenza. Analizzando l'azione dei prezzi senza fare affidamento su indicatori ritardati, offre ingressi precisi nei punti di inversione, ideale per scalping e trading di swing.


Prezzi di Lancio Speciali

Per un periodo limitato, Call of Frost è disponibile a un 270. Il prezzo standard sarà presto adeguato a 360 USD. Non perdere questa opportunità di avere un consulente esperto ad alte prestazioni a una frazione del suo valore.


Perché Scegliere Call of Frost?

  • Rileva automaticamente le divergenze MACD nascoste e classiche
  • Ideale per sfide di società prop e conti di trading personali
  • Richiede una configurazione minima con regole di protezione del capitale integrate
  • Compatibile con la maggior parte dei broker e tipi di conto


Regalo di ringraziamento Acquista uno e ricevi uno GRATIS , contattami dopo l'acquisto per ricevere un EA gratuito.


Guida Rapida all'Inizio

L'installazione è semplice e richiede meno di 5 minuti:

  1. Apri il tuo terminal e attacca Call of Frost a un singolo grafico (consigliato: XAUUSD su M15)
  2. Carica uno dei template pre-ottimizzati o configura le tue impostazioni di rischio manualmente
  3. Abilita il trading automatico e lascia che Call of Frost prenda il controllo


Rimani Connesso

Offriamo supporto continuo e miglioramenti. Dopo il tuo acquisto:

  • Unisciti al nostro gruppo Telegram per aggiornamenti e discussioni in tempo reale
  • Accedi a file di impostazione pronti per vari coppie e tipi di conto
  • Ricevi notifiche su nuove strategie e miglioramenti delle prestazioni

Canale MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx


    Inizia a fare trading in modo più intelligente. Lascia che Call of Frost lavori mentre ti concentri sulla tua strategia.






