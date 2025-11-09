GoldStoneBot

Gold Stone, XAUUSD’nin asla kaçamayacağı bir “kâr kafesi”dir.

Bu sistem, 10 yıllık veriler üzerinde eğitilmiş bir yapay zekânın ürünü olup, en iyi giriş modellerini ve en etkili işlem yönetimi taktiklerini bulmak amacıyla geliştirilmiştir.

Gold Stone, en uygun fırsatları tespit eder ve otomatik olarak işleme girer.

Eğer işlem beklenildiği gibi gitmezse, öğrendiği en başarılı stratejilerden birine geçiş yapar ve böylece %95’e varan başarı oranı elde eder.

Bir giriş başarısız olursa, Gold Stone farklı işlem yönetimi stratejileriyle yeniden dener.

Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi: Bir ormanda düz bir çizgide yürüyemezsiniz — engellere göre yön değiştirirsiniz, çünkü hedefe ulaşmanın tek yolu budur.

Bu yöntem o kadar etkili ki, Gold Stone’un işlem dizisi tamamlandıktan sonra zarar ettiği neredeyse hiç görülmez.

Önerilen Ayarlar:

Sembol: XAUUSD (Altın)

Zaman dilimi: 15 dakika

Lot faktörü: Ekran görüntülerine bakınız