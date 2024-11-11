GoldExcel MT5 Version

yanılsama Excel Altın danışmanı MetaTrader5 ise XAUUSD (GOLD) finansal enstrümanının otomatik ticareti için mükemmel bir çözümdür.

O zamandan beri sistemimiz muhasebe prosedürlerini dikkate alarak etkinliğini kanıtlamıştır. 1.000 Dolardan 34.000 Dolara 2024 yılına kadar 5 yıldızlı performansa ulaşın.





GoldExcel son 12 ay boyunca istikrarlı bir şekilde kâr etti ve ticaret dünyasında güvenilir bir seçenek oldu. Oldukça likit ve değişken altın piyasalarında optimum performans için tasarlanan GoldExcel'in güçlü özelliklerini keşfedin.

GoldExcel sistemi, altın çiftleri için günde yalnızca bir kez sipariş verir. Altın çiftleri, yüksek günlük döviz kuru, yüksek volatilite ve borsa açılışlarıyla korelasyonu nedeniyle bu tür ticaret için idealdir. Altın genel olarak daha likit olduğundan daha iyi işlem yapma ve yürütme eğilimindedir.

GoldExcel, kapsamlı uzun vadeli testler yoluyla büyük karlar elde etmek için fiyat hareketlerini ve zaman ticaretini kullanan klasik bir sistemdir. Gerçek zamanlı vadeli işlem sonuçları, geçmiş verilerle doğrudan tutarlı olduğundan, işlem yaparken içinizin rahat olmasını sağlar. GoldExcel, Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret başladığında altın çiftlerinin ilk hareketini belirlemek için açık piyasaları katalizör olarak kullanarak verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Altının sert durağı 7,50 dolardı ve her iki işlem de gün boyunca olağanüstü iyi performans göstererek altının uzun ömürlülüğünü doğruladı. Sisteminizi piyasanın doğal dinamiklerine göre oluşturun.

Gold Excel genellikle günde birden fazla emir gerçekleştirir, ancak ek çoğaltma tekniklerine veya kayıpların üzerine daha fazla işlem eklemeye gerek kalmadan aynı anda yalnızca bir işlem açılır. Bu, kullanıcıların her bir işlemi yapmadan önce aşağı yönlü riski önceden kolayca belirlemesine olanak tanır. Altın fiyatı 175 sent arttığında sistem devreye giriyor ve kapanışa kadar hareketini sürdüren stop-profit işlemini başlatıyor. (Yani 2051,00'da işlem başladıysa 2052,75'e ulaştığında kârlı işlem başlayacaktır.)

GoldExcel, Geri Yükleme 3.0 özelliğini kullanır. Bir gün önce zarar oluşmuşsa ertesi gün parti büyüklüğü artar. Sistem, geri yükleme işlevi olmadan oldukça kararlıdır (yorumlar bölümünde test edilmiştir), dolayısıyla geri yükleme işlevini kullanmak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Seçim sizin. Ancak geçmiş başarı oranınız %85'in üzerindeyse performansı artırmak için geri tepme özelliğini kullanma olasılığınız daha yüksektir. Müşteriler, <kayıptan sonra toplu iş boyutunu artır>=1,0 girerek geri yükleme işlevini kaldırabilir ve aynı toplu iş boyutunu test edebilir.

GoldExcel, bireysel kullanıcılara ve düzenli yatırımcılara, finansal hesaplarında sorunsuz bir şekilde işlem yaparak sorunları hızlı bir şekilde çözmelerine olanak tanıyarak büyük faydalar sunar. Yüksek frekanslı işlem robotlarının aksine GoldExcel hacim kurallarına uyar ve bu nedenle düzenli XAU spreadleri sunan tüm firmalarla uyumludur. 50 $'a kadar düşük hesaplar için etkili bir şekilde çalışır ve bu da onu her büyüklükteki yatırımcı için tek duraklı bir çözüm haline getirir. GoldExcel, yalnızca ABD piyasası açıldıktan sonra işlem yaparak stratejik olarak büyük basın bültenlerinden kaçınır ve daha istikrarlı bir ticaret ortamı sağlar.

Döviz çifti: XAUUSD (Altın)

Minimum depozito: 50$

Zaman aralığı: 30 dakika

Komisyoncu İpucu – İyi bir altın komisyoncusunun spread'i 10-15 sentten fazla olmayacaktır. (IC/Fusion/VT/Axi//Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, vb.)

Hesap türü: Komisyonlu düşük spreadler. (Aydınlık/Lazer/ECN)

Brokerinizi seçin: IC Markets, Pepperstone, Raw ve Razor en düşük spreadlere sahiptir.

Önemli not: Altında düşük spreadler, yüksek spreadlerden daha iyidir. Bazı berbat brokerlarda 80 sentin üzerinde spreadler gördüm. Hedef 10 kuruş. (Örnek: Entegre devrelerin maliyeti genellikle 5 senttir.)

Hesap türü de geçerlidir: Riskten Korunma veya Takas, İlk Giren İlk Çıkar (FIFO).

Günde bir kez sipariş verin

Girin: Limit emri verin

Tasfiye, zararı durdurma emri veya takip eden kar emri yoluyla yapılır.

Her altın ticareti için zararı durdurma ve kar alma miktarı 7,50 $ olarak belirlendi.

Sipariş, EOD'den önce iptal edildi veya sonlandırıldı.

Günlük rotasyon veya gece operasyonu yoktur.

VPS zorunlu değildir ancak önerilir

Kurulum basittir. Gerektiğinde konumunuzu ve GMT saatini değiştirmeniz yeterlidir.

