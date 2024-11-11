GoldExcel MT5 Version

4.5

yanılsama   Excel Altın danışmanı   MetaTrader5 ise XAUUSD (GOLD) finansal enstrümanının otomatik ticareti için mükemmel bir çözümdür.

O zamandan beri sistemimiz muhasebe prosedürlerini dikkate alarak etkinliğini kanıtlamıştır.   1.000 Dolardan 34.000 Dolara   2024 yılına kadar 5 yıldızlı performansa ulaşın. 


GoldExcel son 12 ay boyunca istikrarlı bir şekilde kâr etti ve ticaret dünyasında güvenilir bir seçenek oldu. Oldukça likit ve değişken altın piyasalarında optimum performans için tasarlanan GoldExcel'in güçlü özelliklerini keşfedin.

GoldExcel sistemi, altın çiftleri için günde yalnızca bir kez sipariş verir. Altın çiftleri, yüksek günlük döviz kuru, yüksek volatilite ve borsa açılışlarıyla korelasyonu nedeniyle bu tür ticaret için idealdir. Altın genel olarak daha likit olduğundan daha iyi işlem yapma ve yürütme eğilimindedir.

GoldExcel, kapsamlı uzun vadeli testler yoluyla büyük karlar elde etmek için fiyat hareketlerini ve zaman ticaretini kullanan klasik bir sistemdir. Gerçek zamanlı vadeli işlem sonuçları, geçmiş verilerle doğrudan tutarlı olduğundan, işlem yaparken içinizin rahat olmasını sağlar. GoldExcel, Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret başladığında altın çiftlerinin ilk hareketini belirlemek için açık piyasaları katalizör olarak kullanarak verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Altının sert durağı 7,50 dolardı ve her iki işlem de gün boyunca olağanüstü iyi performans göstererek altının uzun ömürlülüğünü doğruladı. Sisteminizi piyasanın doğal dinamiklerine göre oluşturun.

Gold Excel genellikle günde birden fazla emir gerçekleştirir, ancak ek çoğaltma tekniklerine veya kayıpların üzerine daha fazla işlem eklemeye gerek kalmadan aynı anda yalnızca bir işlem açılır. Bu, kullanıcıların her bir işlemi yapmadan önce aşağı yönlü riski önceden kolayca belirlemesine olanak tanır. Altın fiyatı 175 sent arttığında sistem devreye giriyor ve kapanışa kadar hareketini sürdüren stop-profit işlemini başlatıyor. (Yani 2051,00'da işlem başladıysa 2052,75'e ulaştığında kârlı işlem başlayacaktır.)

GoldExcel, Geri Yükleme 3.0 özelliğini kullanır. Bir gün önce zarar oluşmuşsa ertesi gün parti büyüklüğü artar. Sistem, geri yükleme işlevi olmadan oldukça kararlıdır (yorumlar bölümünde test edilmiştir), dolayısıyla geri yükleme işlevini kullanmak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Seçim sizin. Ancak geçmiş başarı oranınız %85'in üzerindeyse performansı artırmak için geri tepme özelliğini kullanma olasılığınız daha yüksektir. Müşteriler, <kayıptan sonra toplu iş boyutunu artır>=1,0 girerek geri yükleme işlevini kaldırabilir ve aynı toplu iş boyutunu test edebilir.

GoldExcel, bireysel kullanıcılara ve düzenli yatırımcılara, finansal hesaplarında sorunsuz bir şekilde işlem yaparak sorunları hızlı bir şekilde çözmelerine olanak tanıyarak büyük faydalar sunar. Yüksek frekanslı işlem robotlarının aksine GoldExcel hacim kurallarına uyar ve bu nedenle düzenli XAU spreadleri sunan tüm firmalarla uyumludur. 50 $'a kadar düşük hesaplar için etkili bir şekilde çalışır ve bu da onu her büyüklükteki yatırımcı için tek duraklı bir çözüm haline getirir. GoldExcel, yalnızca ABD piyasası açıldıktan sonra işlem yaparak stratejik olarak büyük basın bültenlerinden kaçınır ve daha istikrarlı bir ticaret ortamı sağlar.

Stratejinin kısa açıklaması:

  • Döviz çifti: XAUUSD (Altın)
  • Minimum depozito: 50$
  • Zaman aralığı: 30 dakika
  • Komisyoncu İpucu – İyi bir altın komisyoncusunun spread'i 10-15 sentten fazla olmayacaktır. (IC/Fusion/VT/Axi//Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, vb.)
  • Hesap türü: Komisyonlu düşük spreadler. (Aydınlık/Lazer/ECN)
  • Brokerinizi seçin: IC Markets, Pepperstone, Raw ve Razor en düşük spreadlere sahiptir.
  • Önemli not: Altında düşük spreadler, yüksek spreadlerden daha iyidir. Bazı berbat brokerlarda 80 sentin üzerinde spreadler gördüm. Hedef 10 kuruş. (Örnek: Entegre devrelerin maliyeti genellikle 5 senttir.)
  • Hesap türü de geçerlidir: Riskten Korunma veya Takas, İlk Giren İlk Çıkar (FIFO).
İşlem ayrıntıları:
  • Günde bir kez sipariş verin
  • Girin: Limit emri verin
  • Tasfiye, zararı durdurma emri veya takip eden kar emri yoluyla yapılır.
  • Her altın ticareti için zararı durdurma ve kar alma miktarı 7,50 $ olarak belirlendi.
  • Sipariş, EOD'den önce iptal edildi veya sonlandırıldı.
  • Günlük rotasyon veya gece operasyonu yoktur.
  • VPS zorunlu değildir ancak önerilir
  • Kurulum basittir. Gerektiğinde konumunuzu ve GMT saatini değiştirmeniz yeterlidir.
  • Geçmişin kanıtını ve gerekli tüm kurulum dosyalarını yorumlarda bulabilirsiniz.

Testlerinizi çalıştırın.

7 Digit Gold ve GMT0 brokerları kurulum dosyalarına ihtiyaç duyar.



İncelemeler 9
Fedgie Aguto
56
Fedgie Aguto 2025.02.04 06:06 
 

Good product and good user guide with explanations. Only took me a short time to setup. I'm on the winning tracks now. No more manual trading for me :)

Nors
38
Nors 2025.02.04 03:57 
 

Goldexcel is a fabulous EA, very consistent and stable and works perfectly for my timezone. Gold spread has got high in some brokers lately, but my RAW accounts are still great for this system. Author very, very helpful to me getting setup to maximize my risk/reward. Thanks!

yolanda412
54
yolanda412 2025.02.01 01:45 
 

请问GMT+0要改成什么设置？

Blue Diamond EA
Frederick Mensah
Uzman Danışmanlar
GBPUSD - 1H $1,000 to $11,000 ... Jan 2018 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% High Risk Trade, Can have high drawdown) NOTE : (1% or less risk percent is recommended. This will help to maintain low Drawdown but with high returns.) RISK Management : Do not put the auto risk above 2% increase. It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades.
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Uzman Danışmanlar
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Uzman Danışmanlar
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
Momentum Trend Gold Metals plus
Retail Trading Realities LTD
Uzman Danışmanlar
RTR Momentum Trend Gold Metals artı MT5 için Uzman Danışman sürümü. Hızlı Çevrimiçi Kılavuz Tam pdf kılavuzu ve optimizasyon kılavuzu (11,3MB) Dosyaları Ayarla Canlı Sinyal RTR Momentum Trend Expert Advisor,   çok zaman dilimli, çok varlıklı, trend takip eden, tam otomatik, sistematik bir ticaret sistemidir. Kripto, FX, Emtialar, Endeksler ve Hisse Senetleri dahil olmak üzere birçok varlık sınıfında harika geriye dönük test sonuçlarına sahiptir. MQL5.com pazarında nadir görülen, 1:25'ten daha dü
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Uzman Danışmanlar
Gelişmiş Otomatik Altın İşlem Sistemi Gold Catalyst EA MT5 , XAU/USD (Altın) için özel olarak optimize edilmiş tam otomatik bir işlem çözümüdür. Trend takibi stratejileri , fiyat hareketi (price action) onayları ve dinamik risk yönetimi birleştirilerek oluşturulan bu EA, gerçek piyasa koşullarında bir yıldan uzun süredir yapılan testlerde istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemiştir. 1. Strateji Genel Bakış Gold Catalyst EA MT5 , aşağıdaki bileşenleri içeren sistematik bir yaklaşıma sahi
Gold Precision EA
Muhammad Irfan
Uzman Danışmanlar
Gold Precision EA – Intelligent XAUUSD Trading with Precision & Control Works on 5 Minutes timeframe. For Prop Firms and personal capital, Lowest drawdown.   Gold Precision    EA  is a cutting-edge  MT5 Expert Advisor  built for  trading XAUUSD (Gold)  with precision and efficiency. Designed for traders who want  consistent profits, controlled risk, and a fully automated trading experience , this EA applies a  5-candle pattern strategy  with additional price-action filters to ensure only the
MassEffects Multicurrency
Andrey Yaremchuk
Uzman Danışmanlar
Monitoring : https://www.mql5.com/en/signals/author/yarkan Features no use of any indicators Uses averaging with an increased lot Open prices only (an EA that explicitly controls bar opening) Trades Buy and Sell independently. In the EA parameters, you can set Buy, Sell or BuySell (for Hedge accounts) Displays the trade information in the top left corner of the chart Recommendations Timeframe: M1 Leverage 1:500 Rebate to refund part of spread or commission Parameters Pairs - setting the pairs
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Uzman Danışmanlar
R1 Deep Seek EA - Nihai Hassas Ticaret Çözümü! Forex piyasasında son derece verimli, tutarlı ve sürdürülebilir bir ticaret yaklaşımı arıyorsanız ve gelişmiş matematiksel olarak yönlendirilen bir ortalama sistemiyle birleştirilmişse, R1 Deep Seek EA sizin için mükemmel çözümdür! R1 Deep Seek EA'yı Benzersiz Kılan Nedir? R1 Deep Seek EA, hassas ve hesaplanmış işlemleri gerçekleştiren akıllı bir stratejiyle tasarlanmıştır. Piyasa dalgalanmalarından yararlanmak için mevcut fiyat etrafında önceden
Supernova XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Supernova is a precision-built expert advisor designed specifically for XAUUSD on the H1 timeframe. Backtested from 2024 to the present, it has consistently delivered reliable performance, adapting well to recent and evolving market conditions—unlike systems relying on outdated long-term backtests. Each trade executed by Supernova includes a predefined stop loss and take profit, ensuring structured risk control. The EA incorporates stress-tested logic, robust protections, and advanced trade mana
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Noloss
Stefano Padovano
Uzman Danışmanlar
Vi Presento NOLOSS   un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread). La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile . time frame  M5 Coppia consigliata EURUSD CAPITLE MINIMO 500€  Consigliato Conto  ecn . ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€ lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto  A CHI LASCI
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Uzman Danışmanlar
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Uzman Danışmanlar
Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Uzman Danışmanlar
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Uzman Danışmanlar
Our automated trading robot is built on the MT5 platform. This is a trend-following system for long-term growth. Key Features & Benefits: Tight Stop-Loss & Strict Capital Management:  The robot prioritizes protecting your capital by utilizing tight stop-loss orders and adhering to strict capital management rules. Only a small, pre-defined percentage of your account is risked on each trade, ensuring longevity and minimizing potential drawdown. Strategic Profit-Taking for Long-Term Growth: Forget
Salva EA
Pavel Komarovsky
Uzman Danışmanlar
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
GM Grid MT5
Tran Duc Anh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GM Grid MT5 is a fully automated/semi-automatic trading robot based on Price Action. The EA's unique trading strategy has a high probability of winning. GM Grid is optimized for use with low spread currency pairs. GM Grid MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/82998 Signal  ICmarkets :  https://www.mql5.com/en/signals/1605843 Info: Working symbol XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY,.... Working Timeframe: M1, .....(The larger the timeframe, the more stable the signal) Min deposit $125 with
BB Martingale EA MT5
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
Warning! This is a Martingale Trading System. This EA uses the Bollinger Bands indicator to open automatic trades on your account. If price crosses the upper/lower Bollinger band with certain distance (in pips), it opens an initial trade. After that initial trade, if price moves certain distance (in pips) from the initial trade, EA will open next trade with Martingale Lot and so on. Not recommended to use it on trading accounts smaller than 10K. Even on 10K+ account you have to use it with caut
Lorenz
150
Lorenz 2025.02.26 14:48 
 

Unfortunately this bot took loss after loss since I bought it.. Maybe it is because trump is trolling the markets right now but I can not recomment using it at this moment. Maybe it works after the market cooled down a bit. Also the signal is not updating and the second signal from IC was removed. Doesnt really create trust in this bot.

Alno Markets Ltd
5164
Geliştiriciden yanıt Gregory Hay 2025.10.01 11:17
hi,
But there is loss days, need to run long time to see benefit, dont be concerned from 1 loss trade !!!
Fedgie Aguto
56
Fedgie Aguto 2025.02.04 06:06 
 

Good product and good user guide with explanations. Only took me a short time to setup. I'm on the winning tracks now. No more manual trading for me :)

Alno Markets Ltd
5164
Geliştiriciden yanıt Gregory Hay 2025.02.05 08:09
hi Fedgie,
thanks for comment, glad to have you onboard! Any help, send me a DM. Have a great february!
Nors
38
Nors 2025.02.04 03:57 
 

Goldexcel is a fabulous EA, very consistent and stable and works perfectly for my timezone. Gold spread has got high in some brokers lately, but my RAW accounts are still great for this system. Author very, very helpful to me getting setup to maximize my risk/reward. Thanks!

Alno Markets Ltd
5164
Geliştiriciden yanıt Gregory Hay 2025.02.05 08:09
hi Nors
thanks for comment, glad to have you onboard! Any help, send me a DM
yolanda412
54
yolanda412 2025.02.01 01:45 
 

请问GMT+0要改成什么设置？

Alno Markets Ltd
5164
Geliştiriciden yanıt Gregory Hay 2025.02.01 08:41
I send you private message
David Garcia Antona
386
David Garcia Antona 2025.01.24 16:17 
 

The EA works very well after 3 months using it. You need to adjust the risk based on your capital; it’s true that you can have 2 or 3 consecutive losses, but if you manage the risk properly, it won’t affect you at all. The developer replies quickly and is proactive.

Darryl Palma
74
Darryl Palma 2024.12.20 21:36 
 

A very special system and so accurate. Just watch it work on market open. Used other types of systems before without much success. This one is very good and real good backtest on different brokers which is the true test. Great track record, kudos to author, it's a great year of trading on this EA he did. I hope it continues into 2025! Good luck.

Alno Markets Ltd
5164
Geliştiriciden yanıt Gregory Hay 2025.02.05 20:31
Thanks Darryl, great!. Hit me up on dm for anything !!!
Amanda Nunes
23
Amanda Nunes 2024.12.18 14:38 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Alno Markets Ltd
5164
Geliştiriciden yanıt Gregory Hay 2025.10.01 11:18
thanks amanda thats great
Dectecting Lancers
23
Dectecting Lancers 2024.12.18 13:49 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

chake
21
chake 2024.12.18 11:40 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

