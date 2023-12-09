yanılsama GoldExcel EA, XAUUSD (altın) döviz çiftinde günlük alım satım yapmak için ideal, yüksek performanslı bir programdır. Ekibimiz tarafından geliştirilen bu program, standart hesaplar, fonlu özel yatırım hesapları ve özel yatırım hesapları için uygundur.

Performans Raporu: https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller

Şirket profilimiz, işlem hesaplarımız hakkında daha detaylı bilgi içermektedir.

Üstün performans nedeniyle altın madalya Bu günlük işlem stratejisi, özellikle altın olmak üzere yalnızca döviz çiftlerine odaklanır. Bu döviz çiftleri, yüksek günlük volatiliteleri ve borsa açılış saatleriyle yakın korelasyonları nedeniyle bu tür işlemler için idealdir. Altın, son derece yüksek küresel likiditeden yararlanır ve genellikle istikrarlı işlem hacmi ve önemli bir işlem hacmi sağlar.

GoldExcel, fiyat dalgalanmalarına ve zamanlamaya dayalı, olağanüstü etkinliği sayısız testle kanıtlanmış geleneksel bir işlem sistemidir. Gerçek zamanlı sonuçlar, önceki test sonuçlarıyla tamamen tutarlıdır ve müşterilere sistemin gelecekteki performansına dair tam bir güven verir. GoldExcel'in prensibi basit ancak oldukça etkilidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem başlangıcından itibaren altına dayalı döviz çiftlerinin açılış fiyatını izlemek için piyasa açılış saatlerini bir katalizör olarak kullanır. Sistem, gün boyunca tüm işlemlerin güvenliğini sağlamak için katı bir 5$ zarar durdurma emri uygular. Piyasanın doğal mantığına ve hassas zamanlamaya odaklanan GoldExcel, uzun vadeli başarıya ulaşacaktır.

Üstün performans nedeniyle altın madalya Bu platform, ek yatırım stratejileri uygulamadan veya kayıp biriktirmeden aynı anda yalnızca bir pozisyon tutar ve kullanıcıların her pozisyonu kapatmadan önce riskini kolayca değerlendirmelerine olanak tanır.

GoldExcel, bir önceki gün yaşanan kayıp durumunda ertesi gün işlem hacmini artıran bir telafi özelliği kullanır. Bu özellik etkinleştirilebilir, ancak sistem bu özellik olmadan bile oldukça kararlı kalır (geri test sonuçları yorumlarda mevcuttur). Bu nedenle, özelliği etkinleştirmek kişisel tercihinize bağlıdır. Ancak, %85'e varan bir başarı oranı göz önüne alındığında, telafiyi etkinleştirmek genellikle performansı artırır. "Kayıptan sonra işlem hacmini artır" değerini 1,0 olarak ayarlayıp aynı toplu işlem boyutuyla bir geri test çalıştırarak telafiyi devre dışı bırakabilirsiniz.

Üstün performans nedeniyle altın madalya GoldExcel, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için uygundur. Çeşitli sorunları hızla çözer ve dengeli bir hesapla istikrarlı bir işlem deneyimi sağlar. GoldExcel, yüksek frekanslı bir işlem robotu değildir ve kötüye kullanım kurallarını ihlal etmez, bu da onu tüm bireysel yatırımcılar (düzenli olarak spread'lerle altın ticareti yapanlar bile) için uygun hale getirir. Aslında GoldExcel, tüm yatırımcılar için kapsamlı bir çözüm sunar. Bireysel yatırımcılar sadece 50$ gibi düşük bir miktarla başlayabilirler. Sistem, yalnızca ABD borsası açıldıktan sonra etkinleşir ve tüm önemli bilgilerin zamanında iletilmesini ve güncel olaylardan bağımsız olmasını sağlar.

Stratejik Bakış:



Döviz çifti: XAUUSD (Altın)

Minimum yatırım: 50$

Süre: 5 dakika

Tavsiye Edilen Aracı Kurumlar: Altın spread'leri 10-15 sent veya daha az olan güvenilir aracı kurumlar (örneğin IC/Fusion/VT/Axi/Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, vb.).

Hesap türü: Düşük spreadli hesap (RAW/RAZOR/ECN).

Mevcut aracı kurumlar: IC Markets ve Pepperstone. Raw ve Razor hesapları en düşük spread'leri sunar.

önemli: Altında düşük bir spread, yüksek bir spread'e tercih edilir. Güvenilmez aracı kurumların 80 sente kadar yüksek spreadler sunduğunu gördüm. İdeal spread 10 senttir. (Örneğin, IC spread'leri genellikle 5 senttir.)

Altında düşük bir spread, yüksek bir spread'e tercih edilir. Güvenilmez aracı kurumların 80 sente kadar yüksek spreadler sunduğunu gördüm. İdeal spread 10 senttir. (Örneğin, IC spread'leri genellikle 5 senttir.) Hesap türü: Net tasfiye veya hedge. FIFO (ilk giren ilk çıkar) yöntemi de geçerlidir.

Ticari özellikler:

Gün içi ticaret

Ekle – Bekleyen Sipariş

Çıkış stratejisi: Zarar durdurma emri veya takip eden zarar durdurma emri kullanın.

Her işlem için stop-loss ve take-profit seviyeleri 7,50$ olarak belirlendi.

Dahili hızlı durdurma fonksiyonuna sahiptir.

Siparişler her gün saat 20:00'da (İngiltere saati) iptal edilir veya sonlandırılır.

Gece ve gündüz mevzi değiştirmek yasaktır.

VPS zorunlu değildir ancak önerilir.

Kurulumu basittir: İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde düzeni ve Greenwich Ortalama Saati'ni değiştirmeniz yeterlidir.

Backtestleri çalıştırmak için gereken dosyalar ve gerekli tüm veri dosyaları yorumlarda mevcuttur.



MT5'te geriye dönük test, tüm yatırımcılar için son derece faydalıdır. MT5 modelleri %99 doğruluk oranına ulaşır ve MT4 sunucularından önemli ölçüde daha fazla veri depolayabilir. MT4'te işlem yapmayı planlıyor olsanız bile, geriye dönük test için MT5 kullanmanızı öneririz. Ayrıca, Uzman Danışmanların (EA) her iki sürümü de canlı hesaplarda aynı şekilde çalışır.



