Adaptive Range Breakout MT4

ARB, yüksek olasılıklı kırılma (breakout) fırsatlarını belirlemek için tasarlanmış bir göstergedir.
Adaptif ATR kanal sistemi ve hassas çok faktörlü puanlama modeli (0–100) sayesinde çalışır.
Volatilite, hacim, momentum ve çoklu zaman dilimi trendini birleştirerek, filtrelenmiş, görsel ve gerçek zamanlı olarak kullanılabilir sinyaller sunar.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Gösterge, Adaptive Range Breakout (ARB) kavramına dayanır — bu modern kırılma ticareti yaklaşımı, piyasa volatilitesine (ATR) ve fiyatın dinamik yapısına göre eşikleri otomatik olarak ayarlar.
Her sinyal, doğrulamadan önce kurulumun (setup) kalitesini ve güvenilirliğini ölçen ağırlıklı bir puan ile değerlendirilir.

PUANLAMA SİSTEMİNİN YAPISI (0–100)

Her faktör, sinyal gücünü değerlendiren genel puana katkıda bulunur:

Faktör Ağırlık Açıklama
Kanal içindeki konum 40% Fiyatın mevcut ATR bölgesindeki konumunu ölçer
Kırılmaya yakınlık 25% Ana eşiğe olan mesafeyi değerlendirir
Hacim doğrulaması 15% Mevcut hacmi hareketli ortalamasıyla karşılaştırır
Üst zaman dilimi trendi (HTF) 15% Üst zaman dilimindeki trendle uyumu kontrol eder
Son momentum 5% Kısa vadeli fiyat hareketinin dinamiklerini entegre eder

Yazarın diğer ürünleri
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Göstergeler
AMD Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AAMA) AAMA, MetaTrader 4 için geliştirilmiş, piyasa koşullarına göre tepkisini otomatik olarak ayarlayan bir uyarlanabilir hareketli ortalama göstergesidir. Temel Özellikler: Kaufman Verimlilik Oranı’na dayalı uyarlanabilir hareketli ortalama – güçlü trendlerde hızlı tepki verir, yatay piyasalarda gürültüyü filtreler 4 AMD piyasa aşamasının otomatik tespiti: Birikim (Accumulation), Yükseliş (Markup), Dağıtım (Distribution), Düşüş (Markdown) ATR aracılığıyla
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Baloncuk Göstergesi — Fiyat Yavaşlaması + Hacim Sıçraması Fiyat aniden yavaşladığında ve aynı anda hacim yükseldiğinde grafikte renkli kareler gösteren basit bir görsel araç. (Doldurma fonksiyonu ve konsantrik baloncuk efekti içerir) Piyasanın hareket etmeye hazırlanacağı önemli anları tespit etmeye yardımcı olur. Göstergenin yaptığı şeyler: Piyasanın hareket etmeden önce “tereddüt ettiği” anları tespit eder Büyük hacim girişlerinin fiyatı çok fazla hareket ettirmediği noktaları gösterir Olası k
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Göstergeler
Tick-spread dengesizliğine dayalı gösterge. TF: Tüm zaman dilimlerinde çalışır (M1’den D1’e). Parite: Forex, endeksler, altın ve CFD’lerle uyumludur (JPY, Altın ve CFD enstrümanları için otomatik ayar). Ayarlar: TickWindow (200) – tik gözlem penceresi SpreadWeight (1.5) – spread ağırlığı NormalizationPeriod (20) – normalizasyon periyodu (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – uyarı eşikleri AlertCooldown (300s) – uyarılar arasındaki bekleme süresi Sonuç: Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spr
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Spike Signal v1.2 — Boom/Crash endekslerindeki ani fiyat sıçramalarını algılayan ve anlık scalp sinyalleri üreten MT5 göstergesi. TF: Tüm zaman dilimlerinde çalışır (önerilen M1–M15). Parite: Deriv Boom/Crash endeksleri için tasarlandı, oynak piyasalarla da uyumlu. Ayarlar: SpikeSensitivity / MinSize – spike hassasiyeti ve minimum boyutu EMA (8/21) – giriş sinyalleri RSI (14) – trend filtresi TP/SL Points – kar/zarar noktaları Trailing Exit / Alerts – çıkış mantığı ve uyarılar Kısa sonuç: Spi
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
SimpleCustomBox – MT5 Oturum Kutusu ve Yüksek/Düşük Çizgileri Göstergesi Genel Bakış: SimpleCustomBox, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, güçlü ve kullanımı kolay bir indikatördür. Grafiğinizde belirli işlem seanslarını görsel olarak vurgulamanıza olanak tanır. Kendi zaman aralıklarınızı belirleyin, seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini anında görün ve net görsel sınırlar sayesinde daha akıllıca işlem kararları verin. Gün içi işlem yapan traderlar, scalper’lar ve kısa vadeli fiyat hareketler
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Kısa ifade: Iceblock — fiyat hareketinin az olduğu fakat işlem hacminin yüksek olduğu kümeleri tespit eden MT4 göstergesi (buzdağı benzeri davranış). TF: Tüm zaman dilimlerinde çalışır (M1–D1). Parite: Forex, endeksler, altın ve CFD’lerle uyumlu. Ayarlar: VolumeLookback – ortalama hacim hesabı için mum sayısı VolumeThreshold – anormal yüksek hacmi belirleyen çarpan ClusterSize – küme doğrulaması için bitişik mum sayısı RangeComparisonPeriod – mum aralıklarının (high–low) ortalaması için dönem
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
MultiDimensional Momentum
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
MDM indicator is the IMM (Integrated Market Momentum) line, which oscillates between 0 and 1. Here's how to interpret it: General Interpretation of the IMM Line : The indicator calculates this final value by combining momentum, trend, volume, aggressiveness, and price strength scores . Generally, readings above 0.50 suggest a strong bullish zone, while readings below 0.5 0 suggest a strong bearish zone. The area between 0.45 and 0.55 is often considered neutral or consolidating. Generating Tradi
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
VWAP_PC_MQL5 — MT5 üzerinde hacim ağırlıklı ortalama fiyatı (VWAP) gösteren basit, el yapımı bir gösterge. TF: Tüm zaman dilimlerinde çalışır. Parite: Forex, endeks, emtia ve hisse senetleriyle uyumlu. Ayarlar: AppliedPrice – hesaplama için kullanılan fiyat türü LineColor / Width / Style – çizgi görünümü SessionReset – günlük sıfırlama veya sürekli mod Çalışma prensibi (VWAP): VWAP (Volume Weighted Average Price) = (Fiyat × Hacim toplamı) / (Hacim toplamı) Fiyat VWAP’ın üzerindeyse alıcılar b
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into th
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Baloncuk Göstergesi — Fiyat Yavaşlaması + Hacim Sıçraması Fiyat aniden yavaşladığında ve aynı anda hacim yükseldiğinde grafikte renkli kareler gösteren basit bir görsel araç. (Doldurma fonksiyonu ve konsantrik baloncuk efekti içerir) Piyasanın hareket etmeye hazırlanacağı önemli anları tespit etmeye yardımcı olur. Göstergenin yaptığı şeyler: Piyasanın hareket etmeden önce “tereddüt ettiği” anları tespit eder Büyük hacim girişlerinin fiyatı çok fazla hareket ettirmediği noktaları gösterir Olası k
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detect institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions zone. It is an advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns.  Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification : Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Strong Signal – Significant buying/selling pressure Normal
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
AutoPivot – Otomatik Pivot Noktaları Göstergesi MT4 göstergesi, pivot noktalarını (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) ve önceki günün seviyelerini (PDH/PDL) gösterir. Ana özellikler: Grafiğin zaman dilimine (H4/D1/W1) göre otomatik uyum PDH/PDL ile en yakın destek/direnç seviyesi arasındaki bölgeler 8 önceden ayarlanmış renk teması Renkler, çizgi stilleri ve bölge saydamlığı tamamen özelleştirilebilir Fiyat gösterimi isteğe bağlı kompakt etiketler Yapılandırılabilir otomatik güncellemeler Seviyeler, standa
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Volume Profile Rectangle – Ürün Açıklaması Özet Seçilen bir alan içindeki her fiyat seviyesindeki işlem hacminin yatay analizini gösteren interaktif bir hacim profili göstergesidir . Otomatik olarak taşınabilir bir dikdörtgen oluşturur ve yükseliş (bullish) ve düşüş (bearish) hacim dağılımını renkli çubuklarla gösterir. Neler yapar: Yatay hacmi gösterir : Her fiyat seviyesindeki hacim dağılımını yatay çubuklar şeklinde görselleştirir Yükseliş/Düşüş analizi : Çubukları yeşil (yükseliş hacmi baskı
Nexus Signal System
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
TEKNİK AÇIKLAMA Nexus Signal System, MT4 için 12 teknik kriteri birleştirerek ticaret sinyalleri üreten bir göstergedir. Sistem, bir sinyali doğrulamadan önce birden fazla faktörün (trend, momentum, hacim, destek/direnç bölgeleri) birleşimini analiz eder; bu sayede yalnızca tek bir kriter kullanan göstergelere kıyasla yanlış sinyallerin sayısı azalır. ANALİZ KRİTERLERİ (0–15 Puan): Formasyon tespiti (pin bar, engulfing) Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi (üst zaman diliminde trend doğrulama) ADX Piya
NexusSignal Scalping
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
TEKNİK AÇIKLAMA Nexus Signal System, MT4 için 12 teknik kriteri birleştirerek ticaret sinyalleri üreten bir göstergedir. Sistem, bir sinyali doğrulamadan önce birden fazla faktörün (trend, momentum, hacim, destek/direnç bölgeleri) birleşimini analiz eder; bu sayede yalnızca tek bir kriter kullanan göstergelere kıyasla yanlış sinyallerin sayısı azalır. ANALİZ KRİTERLERİ (0–15 Puan): Formasyon tespiti (pin bar, engulfing) Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi (üst zaman diliminde trend doğrulama) ADX Piya
VR Signal
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
VolumeRejectionSignals v5.0 Gelişmiş Hacim Analiz Göstergesi Genel Açıklama VolumeRejectionSignals v5.0, hacim retlerini derinlemesine analiz ederek önemli fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tespit etmek için tasarlanmış gelişmiş bir teknik göstergedir. Emir akışı dinamikleri ve piyasa yapısını birleştirerek, alım veya satım baskısının azaldığı bölgeleri tespit eder ve trend dönüşlerini veya hızlanmalarını önceden tahmin etmeyi sağlar. Akıllı Puanlama Sistemi Göstergeler, her sinyalin kalit
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Kurumsal Likidite Sıkışma Göstergesi Bu gösterge, Bollinger Bantlarının normalize edilmiş genişliğini, hacmi ve ortalama spread’i kullanarak likidite daralmasını gerçek zamanlı olarak ölçer ve fiyat kırılmalarından önceki sıkışma evrelerini tespit eder. Görünüm: Profesyonel tarzda ayrı bir pencerede “Compression Score” histogramı ve “Threshold” referans çizgisi. Temel Özellikler Erken tespit: Fiyat hareketlerinden önce daralma bölgelerini belirler. Çok faktörlü ölçüm: Normalize edilmiş Bollinge
Mean Reversion Probability MT4
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Mean Reversion Probability – İstatistiksel Dönüş Göstergesi Kısa açıklama Piyasa yorgunluk bölgelerini nicel hassasiyetle tanımlayan, 200 hareketli ortalamaya geri dönüş olasılığını tarihsel aşırılıklar analizine dayanarak hesaplayan kurumsal bir göstergedir. Temel Özellikler Gelişmiş istatistiksel analiz – Gerçek olasılıkları hesaplamak için 500+ tarihsel aşırılık veritabanı oluşturur Olasılık skoru 0–99% – Ortalama dönüş olasılığını kesin olarak ölçer Yorgunluk tespiti – Aşırılığın sür
WBP Chart Signals
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
WBP Chart Signals – Çok zaman dilimli alım/satım baskı göstergesi Açıklama: WBP Chart Signals, hacim, spread ve fiyat hareketini analiz ederek piyasa baskısını ölçen gelişmiş bir göstergedir. Çok zaman dilimli onay ve kurumsal analiz tarzı ile hassas sinyaller arayan yatırımcılar için idealdir. Ana Özellikler: Weighted Buy Pressure (WBP): VWAP, MA200, hacim gücü, likidite ve momentumu birleştiren özel algoritma Çok zaman dilimli analiz: Üst zaman diliminde otomatik onay Gerçek zamanlı çok sembo
VVMT Indicator
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
VVMT Göstergesi: Piyasadaki Tam Kontrol Paneliniz VVMT , piyasa koşullarını anında ve derinlemesine analiz etmek için tasarlanmış güçlü, hepsi bir arada bir araçtır. Artık birçok karmaşık göstergeyi aynı anda yönetmenize gerek yok — VVMT size piyasanın net ve merkezî bir görünümünü sunar. Bu gösterge, piyasanın dört temel sütununu gerçek zamanlı olarak analiz eder ve bunları sezgisel bir görsel formatta göstererek piyasa dinamiklerini tek bakışta anlamanızı sağlar. VVMT’nin Dört Sütunu Hacim
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Tanıtım: PVWAP Improved MT5, kişisel VWAP’im için geliştirilmiş bir MetaTrader 4 sürümüdür. Kısa tanıtım: Trendleri ve destek/direnç bölgelerini hızlıca görmenizi sağlar. Gerçek işlem hacmiyle ağırlıklı ortalama fiyatı gösterir ve destek/direnç bölgelerini belirlemek için standart sapma bantları sunar. Ne için kullanılır: VWAP, hacmin çoğunun işlem gördüğü ortalama fiyatı gösterir — piyasayı genel olarak boğa mı ayı mı belirlemek için faydalı bir referanstır. Temel kullanım alanları: Fiyat VWAP
Daily Bar Number Indicator
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Tanıtım: Bu MT5 göstergesi, traderların günlük mum numaralarını kolayca takip etmesine yardımcı olur. MT5 Günlük Mum Numarası Göstergesi Günlük Mum Numarası Göstergesi, her mumun sıra numarasını doğrudan MetaTrader 5 grafiğinizde gösterir. Traderların gün içi mum sayılarını takip etmesini ve seans desenlerini kolayca analiz etmesini sağlar. Ana Özellikler: Her mumun altına gerçek zamanlı olarak numara gösterir. Renk, yazı tipi ve boyut özelleştirilebilir. Daha net bir görünüm için çift numaralar
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt