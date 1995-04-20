Adaptive Range Breakout MT4

ARB は、適応型 ATR チャネルシステムと正確な多要素スコアリングモデル（0〜100）を使用して、高確率のブレイクアウト機会を特定するために設計されたインジケーターです。
ボラティリティ、出来高、モメンタム、そして複数の時間軸のトレンドを組み合わせ、リアルタイムでフィルタリングされた視覚的かつ実用的なシグナルを提供します。

動作原理

このインジケーターは Adaptive Range Breakout（ARB） の概念に基づいており、市場のボラティリティ（ATR）と価格の動的構造に応じて閾値を自動的に調整する、現代的なブレイクアウトトレード手法です。
各シグナルは、確認前にセットアップの品質と信頼性を測定する加重スコアによって評価されます。

スコアリングシステムの構成（0〜100）

各要素は、シグナルの強さを評価するための総合スコアに貢献します。

要素 重み 説明
チャネル内の位置 40% 現在の ATR ゾーン内で価格がどこに位置しているかを測定
ブレイクアウトへの近さ 25% 重要な閾値までの距離を評価
出来高による確認 15% 現在の出来高を移動平均と比較
上位タイムフレームのトレンド（HTF） 15% 上位の時間足トレンドとの整合性を確認
最近のモメンタム 5% 短期的な価格変動の動きを統合

