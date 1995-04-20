Adaptive Range Breakout MT4
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
ARB es un indicador diseñado para identificar oportunidades de ruptura (breakout) de alta probabilidad mediante un sistema de canales ATR adaptativos y un modelo de puntuación multifactorial preciso (0–100).
Combina volatilidad, volumen, impulso (momentum) y tendencia multi–timeframe para ofrecer señales filtradas, visuales y accionables en tiempo real.
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
El indicador se basa en el concepto de Adaptive Range Breakout (ARB), un enfoque moderno del trading de rupturas que ajusta automáticamente sus umbrales según la volatilidad del mercado (ATR) y la estructura dinámica del precio.
Cada señal se evalúa mediante una puntuación ponderada que mide la calidad y la fiabilidad del setup antes de su confirmación.
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE PUNTUACIÓN (0–100)
Cada factor contribuye a una puntuación global que evalúa la fuerza de la señal:
|Factor
|Ponderación
|Descripción
|Posición dentro del canal
|40%
|Mide dónde se encuentra el precio dentro de la zona ATR actual
|Proximidad a la ruptura
|25%
|Evalúa la distancia al nivel clave
|Confirmación por volumen
|15%
|Compara el volumen actual con su media móvil
|Tendencia en marco temporal superior (HTF)
|15%
|Verifica la alineación con la tendencia del marco temporal superior
|Impulso reciente
|5%
|Integra la dinámica del movimiento a corto plazo