Adaptive Range Breakout MT4

ARB es un indicador diseñado para identificar oportunidades de ruptura (breakout) de alta probabilidad mediante un sistema de canales ATR adaptativos y un modelo de puntuación multifactorial preciso (0–100).

Combina volatilidad, volumen, impulso (momentum) y tendencia multi–timeframe para ofrecer señales filtradas, visuales y accionables en tiempo real.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

El indicador se basa en el concepto de Adaptive Range Breakout (ARB), un enfoque moderno del trading de rupturas que ajusta automáticamente sus umbrales según la volatilidad del mercado (ATR) y la estructura dinámica del precio.

Cada señal se evalúa mediante una puntuación ponderada que mide la calidad y la fiabilidad del setup antes de su confirmación.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE PUNTUACIÓN (0–100)

Cada factor contribuye a una puntuación global que evalúa la fuerza de la señal: