Adaptive Range Breakout MT4
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.0
- Активации: 5
ARB — это индикатор, созданный для выявления высоковероятных прорывов с помощью адаптивной системы каналов ATR и точной многофакторной оценки (0–100).
Он объединяет волатильность, объём, импульс и мультифреймовый тренд, чтобы предоставлять фильтрованные, наглядные и практические сигналы в реальном времени.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Индикатор основан на концепции Adaptive Range Breakout (ARB) — современном подходе к торговле на пробоях, который автоматически регулирует пороги в зависимости от волатильности рынка (ATR) и динамической структуры цены.
Каждый сигнал оценивается по взвешенной шкале, измеряющей качество и надёжность сетапа до подтверждения.
КОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ (0–100)
Каждый фактор вносит вклад в общий балл, определяющий силу сигнала:
|Фактор
|Вес
|Описание
|Позиция в канале
|40%
|Определяет, где находится цена в текущей зоне ATR
|Близость к пробою
|25%
|Оценивает расстояние до ключевого уровня
|Подтверждение объёмом
|15%
|Сравнивает текущий объём со скользящей средней
|Тренд старшего таймфрейма (HTF)
|15%
|Проверяет соответствие тренду старшего таймфрейма
|Недавний импульс
|5%
|Учитывает динамику краткосрочного движения цены