Adaptive Range Breakout MT4

ARB — это индикатор, созданный для выявления высоковероятных прорывов с помощью адаптивной системы каналов ATR и точной многофакторной оценки (0–100).

Он объединяет волатильность, объём, импульс и мультифреймовый тренд, чтобы предоставлять фильтрованные, наглядные и практические сигналы в реальном времени.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Индикатор основан на концепции Adaptive Range Breakout (ARB) — современном подходе к торговле на пробоях, который автоматически регулирует пороги в зависимости от волатильности рынка (ATR) и динамической структуры цены.

Каждый сигнал оценивается по взвешенной шкале, измеряющей качество и надёжность сетапа до подтверждения.

КОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ (0–100)

Каждый фактор вносит вклад в общий балл, определяющий силу сигнала: