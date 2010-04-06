Bollinger Bands Higher Time Frame mx
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "HTF Bollinger Bantları" Kripto_Forex Göstergesi.
- MT4 için profesyonel "HTF Bollinger Bantları" göstergesiyle işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, "Daha Yüksek Zaman Dilimi" anlamına gelir.
- Bollinger Bantları, piyasadaki en iyi göstergelerden biridir ve işlem yapmak için mükemmel bir araçtır.
- Fiyat hareketinin yaklaşık %90'ı iki bant arasında gerçekleşir.
- HTF Bollinger Bantları göstergesi, Fiyat Hareketi girişleri olan veya diğer göstergelerle birlikte kullanılan Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- Bu gösterge, daha yüksek zaman dilimindeki Bollinger Bantlarını mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.