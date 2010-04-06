Bollinger Bands Higher Time Frame mx

Indicateur Crypto_Forex « Bandes de Bollinger HTF » pour MT4.





- Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel « Bandes de Bollinger HTF » pour MT4. HTF signifie « Higher Time Frame ».

- Les bandes de Bollinger sont l'un des meilleurs indicateurs du marché : un outil idéal pour le trading.

- Environ 90 % des fluctuations de prix se produisent entre les deux bandes.

- L'indicateur HTF des bandes de Bollinger est idéal pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées de Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- Cet indicateur vous permet d'ajouter des bandes de Bollinger d'une période plus longue à votre graphique actuel.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.