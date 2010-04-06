Bollinger Bands Higher Time Frame mx
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "HTF Bollinger Bands" per MT4.
- Migliora i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale "HTF Bollinger Bands" per MT4. HTF significa "Higher Time Frame".
- Le Bande di Bollinger sono uno dei migliori indicatori sul mercato, uno strumento perfetto per il trading.
- Circa il 90% dell'andamento dei prezzi si verifica tra le due bande.
- L'indicatore HTF Bollinger Bands è eccellente per i sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Questo indicatore ti consente di collegare le Bande di Bollinger da time frame più ampi al tuo grafico corrente.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.