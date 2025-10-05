Market Intelligence Hub
- Göstergeler
- Giuseppe Papa
- Sürüm: 1.0
Important Note
The Market Intelligence Hub, enhanced with AI (recommended: CLAUDE AI)support,
allows you to analyze the Full View dashboard with both macro and micro perspectives.
Its colors and layout have been carefully designed to ensure maximum clarity and easy interpretation,
even for AI-driven analysis, providing advanced support in understanding market dynamics.
Receive the Complete Market Intelligence Hub Guide and the template to learn how to use it effectively together with AI?
Leave a comment or send an email to propinosoftware@gmail.com
potete chiedere al vostro AI di aggiornare il template AI.json
con i feedback che gli darete dopo ogni analisi che lui farà per voi,
in modo da renderlo più preciso
MARKET INTELLIGENCE HUB v1.0
DESCRIZIONE PRODOTTO
Market Intelligence Hub è un sistema professionale di analisi multi-asset che trasforma la complessità dei mercati globali in decisioni operative chiare. Monitora 25+ strumenti attraverso 5 categorie (USD, EUR, Risk Assets, Safe Haven, Volatility) fornendo una visione completa del sentiment di mercato in tempo reale.
Caratteristiche Principali
Conviction Score (0-100%) - Metrica unica che combina 5 fattori (Technical, Confidence, Regime, Volatility, Breadth) per valutare la qualità del setup
Anomaly Detection - Sistema automatico che rileva contraddizioni di mercato (es. safe haven deboli in Risk-Off)
Screenshot Signal - Indicatore intelligente (NOW / OPTIONAL / WAIT) che ti avvisa quando catturare lo screenshot per analisi AI
Live Pulse - Valori real-time vs chiusura D1 con smoothing anti-noise
Regime Classification - 7 livelli di classificazione mercato (da Strong Risk-On a Strong Risk-Off)
Percentile System - Posizionamento di ogni asset vs ultimi 20 periodi con color coding
Current Bias - Raccomandazione operativa diretta (cosa comprare/vendere, size suggerito)
Notifiche Push/Desktop - Alert su mobile e desktop quando appare segnale screenshot
Layout Dashboard
3 Colonne Integrate:
- SINISTRA: Technical Dashboard (Technical, Pressure, Volatility, Confidence, Conviction, Current Bias, Risk Assessment)
- CENTRO: Market Context D1 closed (USD, EUR, Risk, Safe Haven, Volatility con sparkline 20-bar e percentili)
- DESTRA: Live Pulse real-time (valori intraday vs chiusura precedente)
INPUTS CONFIGURABILI
GLOBAL MARKET ASSETS
USD_Assets = "USDJPY;USDCHF;USDCAD;DXY;USDX"
Descrizione: Simboli per calcolare USD Strength. Separati da ";". Modifica per adattare al tuo broker. Default: 5 assets maggiori USD
EUR_Assets = "EURUSD;EURGBP;EURJPY;EURCHF;EURCAD"
Descrizione: Simboli per calcolare EUR Strength Default: 5 assets maggiori EUR
Safe_Assets = "XAUUSD;GOLD;USDJPY;USDCHF;XAG;EURJPY"
Descrizione: Safe haven assets (Gold, JPY, CHF). Usati per Anomaly Detection. Default: 6 assets safe haven
Risk_Assets = "GBPUSD;AUDUSD;NZDUSD;GBPJPY;EURAUD;SPX500;USOIL;EURCAD"
Descrizione: Risk-on assets (commodity currencies, equities, oil) Default: 8 assets risk
Vol_Assets = "SPX500;US500;USTEC;NAS100;VIX"
Descrizione: Indici per calcolare volatilità di mercato Default: 5 indici principali
CALENDAR
EnableCalendarAnalysis = true
Descrizione: Abilita/disabilita analisi calendario economico Valori: true = attivo, false = disattivo Default: true Nota: Rileva automaticamente US NEWS TIME, EU NEWS TIME, NFP Friday
LIVE PULSE SETTINGS
LiveUpdateThreshold = 0.02
Descrizione: Soglia minima di cambio % per aggiornare UI (anti-flickering) Range: 0.01-0.50 (1%-50%) Default: 0.02 (2%) Consiglio:
- 0.01 = aggiornamenti frequenti (più reattivo)
- 0.05 = aggiornamenti rari (più stabile)
UI SETTINGS
UI_Scale = 1.0
Descrizione: Fattore scala UI Valori:
- 0.7 = Tiny (schermi piccoli)
- 1.0 = Normal (default)
- 1.5 = X-Large (schermi 4K) Default: 1.0
NOTIFICATIONS
EnableScreenshotAlerts = true
Descrizione: Abilita popup desktop con suono quando appare segnale screenshot Default: true
EnableScreenshotPushNotifications = true
Descrizione: Abilita notifiche push su MT5 mobile app Default: true Requisiti: MetaQuotes ID configurato in MT5 (Tools → Options → Notifications)
AlertOnGreenSignal = true
Descrizione: Alert quando segnale diventa SCREENSHOT NOW (high probability setup) Default: true
AlertOnGoldSignal = true
Descrizione: Alert quando segnale diventa OPTIONAL (moderate setup) Default: true Consiglio: Disabilitare se vuoi solo alert critici
GUIDA RAPIDA D'USO
Per Trader Principianti (3 Step)
1. Controlla Conviction Score
- ≥70% (Verde) → Procedi al passo 2
- 50-69% (Giallo) → Riduci size al 50%
- <50% (Rosso) → NON tradare, chiudi dashboard
2. Leggi Current Bias
CURRENT BIAS
AGGRESSIVE BUY
Favor: Risk currencies (AUD, NZD, GBP)
Avoid: Safe havens (JPY, CHF, Gold)
Size: 100% normal size
Segui esattamente: compra "Favor", evita "Avoid", usa size indicato
3. Verifica Risk Assessment
- ANOMALY → STOP, mai tradare con anomalia
- NEWS TIME → Evita o size minimo (25%)
- High conviction → OK, procedi
Per Trader Esperti (Multi-Layer Analysis)
Step 1 - Quick Scan (5 sec):
IF Conviction ≥70% AND !Anomaly AND !News → GO ELSE IF Conviction ≥50% AND (!Anomaly OR !HighVol) → REDUCE ELSE → STOP
Step 2 - Deep Dive (15 sec):
- Click "Conviction: XX% ▶" → Apri Breakdown
- Identifica componente debole (0-5 pts)
- Verifica percentili estremi (>80% o <20%)
- Controlla Live Pulse alignment con D1
Step 3 - Full Analysis (30+ sec):
- Analizza ogni categoria: D1 + Percentile + Live + Sparkline
- Verifica coerenza Regime
- Pianifica scenari: IF A → Action X, IF B → Action Y
Integrazione AI (OBBLIGATORIA)
CRITICO: Dashboard = SENSORE, AI = INTERPRETE. Usarli insieme è obbligatorio, non opzionale.
Workflow corretto:
- Attendi segnale SCREENSHOT NOW
- Cattura screenshot completo (3 colonne visibili)
- Invia a ChatGPT/Claude con guida YAML inclusa nel prodotto
- AI analizza contraddizioni nascoste
- Segui raccomandazione AI (anche se Conviction 80%)
Perché AI è necessaria?
- Dashboard può mostrare Conviction 80% con contraddizioni nascoste
- AI pesa TUTTE le variabili (anche underweighted)
- AI spiega PERCHÉ skippare setup "perfetti"
- AI educa: ogni analisi insegna pattern recognition
Esempio reale:
Dashboard: Conv 80%, AGGRESSIVE BUY,
NOW Trader pensa: "Perfetto, compro 100%"
AI nota: USD 90%ile + Live reversing → mean reversion
Safe 95%ile + Live bouncing → contraddizione
Breadth 30% → narrow, non confermato
AI: "SKIP - Reversal starting, alto rischio trap" → Trader salvato da perdita
Interpretazione Percentili
Posizione: SINISTRA sparkline (9pt bold, color-coded)
Color Coding:
- Red (90-100%ile) → Estremo alto, attendi correzione GIÙ
- Orange (75-89%ile) → Alto, sostenibile
- Yellow (60-74%ile) → Medio-alto
- Gray (40-59%ile) → Neutrale
- Blue (25-39%ile) → Medio-basso
- Dark Blue (10-24%ile) → Basso
- Aqua (0-9%ile) → Estremo basso, attendi rimbalzo SU
Esempio:
USD: -0.45% [15%ile] ▼
Significa: USD estremamente debole (bottom 15%), può scendere ancora o rimbalzare presto
Anomaly Detection
Condizione critica:
Regime: Risk-Off (<-0.3) Safe Haven: <-0.1% (negativo) → ANOMALIA RILEVATA
Cosa significa: In Risk-Off, safe havens DOVREBBERO essere comprati (positivi), ma sono venduti (negativi) = contraddizione logica
Visual:
- Red box attorno Safe Haven sparkline
- Current Bias: ANOMALY DETECTED
- Size: 0% obbligatorio
Procedura:
- STOP trading (0% size)
- Monitor Live Pulse ogni 30min
- Attendi Safe >0% per 2+ ore consecutive
- Rientra quando Anomaly cleared
Conviction Score - La Metrica RE
Formula: Technical (30%) + Confidence (20%) + Regime (20%) + Volatility (15%) + Breadth (15%)
Click "Conviction: %" per vedere Breakdown:
Breakdown
Technical: +30 pts (Excellent) ← Max 30
Confidence: +20 pts (High) ← Max 20
Regime: +20 pts (Strong Risk-On) ← Max 20
Volatility: +15 pts (Low-Ideal) ← Max 15 (invertito)
Breadth: +15 pts (Broad 80%) ← Max 15 → Total: 100/100
Interpretazione:
- Quale componente è debole? Perché Conviction basso?
- Regime penalizza? (0 pts in Risk-Off con long setup)
- Volatility alta? (0 pts invece di 15)
- Breadth narrow? (<50% allineamento)
Live Pulse - Divergence Detection
Esempio:
USD: -0.03% D1: -0.16% EUR: +0.13% D1: +0.10%
Interpretazione:
- D1 (ieri chiusura): USD +0.13% (forte), EUR +0.03% (stabile)
- Live (oggi): USD -0.03% (debole), EUR +0.13% (forte)
- Delta: USD -0.16% (perdendo forza), EUR +0.10% (guadagnando forza)
- Conclusione: Possibile reversal USD in corso
CHI DOVREBBE USARE MIH
Ideale Per:
- Trader multi-timeframe (H1-D1)
- Trader che cercano conferme macro prima di entrare
- Trader che vogliono integrare AI nelle decisioni
- Trader che tradano majors FX, Gold, Indices
- Trader che vogliono evitare setup trap
COSA INCLUDE IL PRODOTTO
- Indicator MQL5 (Market_Intelligence_Hub.mq5)
- Guida Completa HTML (mih_guide_eng.html)
- Template AI YAML (Template_for_AI_en.yaml) - Guida per AI
DISCLAIMER
Market Intelligence Hub è uno strumento di analisi avanzata, NON un sistema di trading automatico.
Regole critiche:
- Dashboard Sistema completo - Usare SOLO dashboard senza AI = rischio trap
- AI è OBBLIGATORIA - Non opzionale. Dashboard è sensore, AI è interprete
- Anomaly = 0% size - Nessuna eccezione. Anomalia rilevata = stand aside
- Conviction is KING - Se <70%, non tradare (anche se tutto sembra verde)
- Seguire AI recommendation - Anche se contradice Conviction alto
Il trading comporta rischi. Past performance future results. Usa sempre stop loss e risk management adeguato.
SETUP VELOCE (5 Minuti)
1. Installa Indicator:
MT5 → File → Open Data Folder → MQL5 → Indicators Copia .ex5 → Riavvia MT5
2. Aggiungi al Chart:
Navigator → Indicators → Custom → Market Intelligence Hub Drag & drop su chart qualsiasi Appare in subwindow separata
3. Configura Asset List:
Input → USD_Assets → Inserisci simboli tuo broker (es. "USDJPY;USDCHF") Ripeti per EUR, Safe, Risk, Vol
4. Setup Notifiche Mobile (Opzionale):
MT5 Desktop → Tools → Options → Notifications Enable Push → Copia MetaQuotes ID MT5 Mobile → Settings → Notifications → Incolla ID Test
5. Carica Template AI:
Template_for_AI_en.json condividi il documento con AI (recommended: CLAUDE AI)
Done! Attendi segnale SCREENSHOT NOW
Provalo in BACKTEST!!!!
SUPPORTO
Email: propinosoftware@gmail.com
LICENZA
Copyright 2025, ProPinoSoftware
Market Intelligence Hub v2.0 - Trasforma la complessità del mercato in decisioni chiare.
STATISTICHE TECNICHE
- Compatibilità: MT5
- Assets monitorati: 25+ (configurabili)
- Update frequency: Real-time (smoothed ogni 5 tick)
- UI Elements: 150+ oggetti dinamici
- Performance: <5% CPU usage
- Memory: ~10MB RAM
Versione: 1.0.0 (October 2025) Categoria: Technical Indicators / Multi-Asset Analysis
"La decisione migliore è quella che non devi indovinare."
- ProPinoSoftware Team