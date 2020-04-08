Momentum Higher Time Frame mz

Indicateur Crypto_Forex « HTF Momentum » pour MT4.





- HTF Momentum est l'un des principaux indicateurs mesurant le taux de variation des prix. HTF signifie « unité de temps supérieure ».

- Cet indicateur indique la direction de la tendance et mesure le rythme de variation des prix en comparant les valeurs actuelles et passées.

- L'indicateur HTF Momentum est idéal pour les systèmes de trading multi-unités de temps avec des entrées de scalping ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- Cet indicateur vous permet d'ajouter le momentum d'une unité de temps supérieure à votre graphique actuel.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





