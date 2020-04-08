Momentum Higher Time Frame mz
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "HTF Momentum" per MT4.
- HTF Momentum è uno degli indicatori principali che misurano il tasso di variazione del prezzo. HTF significa "higher time frame".
- Questo indicatore mostra la direzione del trend e misura il ritmo della variazione del prezzo confrontando i valori correnti e passati.
- L'indicatore HTF Momentum è eccellente per i sistemi di trading multi-time frame con ingressi scalping o in combinazione con altri indicatori.
- Questo indicatore consente di collegare il Momentum da time frame più alti al grafico corrente.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.