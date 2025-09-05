Double Top Bottom Pro Enhanced EA : Maîtrise Multi-Patterns de Précision pour FOREX, XAUUSD et Indices

Libérez le potentiel de Double Top Bottom Pro Enhanced, un Expert Advisor (EA) conçu pour trader sur les marchés FOREX et XAUUSD. Cet EA combine des stratégies basées sur les patterns — incluant double sommet/creux, tête et épaules, pincettes et engulfing — avec des mécanismes de timing, une détection de liquidité et une gestion dynamique des risques.

FICHIER SET FILE: MQL5 CHAT LINK

Tous les fichiers SET doivent être optimisés pour votre courtier et vos fuseaux horaires. Effectuez l'optimisation sur une période de 2 semaines à 1 mois pour les conditions de trading actuelles. Note : D'après l'expérience, une optimisation au-delà de 2 mois vise à évaluer la rentabilité générale dans différents scénarios combinés.

Déterminez le meilleur fichier SET correspondant à votre courtier à partir du fichier d'optimisation total.

EN VENTE : SEULEMENT $799.00 — VALABLE POUR LES 10 PROCHAINES VENTES, PROCHAIN PRIX $1499.00, DÉPÊCHEZ-VOUS !

Caractéristiques principales

Moteur Multi-Patterns : Intègre double sommet/creux, tête et épaules, pincettes haut/bas, ainsi que des patterns engulfing haussiers/baissiers pour l'analyse de marché.

Trading sécurisé : Chaque trade est protégé par des niveaux de stop-loss et take-profit.

Gestion dynamique des risques : Prend en charge le stop-loss fixe, ATR, swing, dimensionnement dynamique des lots et prise de bénéfices partielle.

Trailing Stops : Activés à des distances définies pour sécuriser les profits.

Panneau de trading : Affiche les statistiques du compte, les lignes de tendance, les recommandations et les boutons d'achat/vente.

Support multi-timeframes : Fonctionne principalement sur M15, adaptable à d'autres cadres temporels.

Support des fuseaux horaires : Décalages GMT configurables pour les marchés mondiaux.

Optimisation de la mémoire : Supprime les données obsolètes pour améliorer les performances.

Limites de trading : Positions maximales et pertes quotidiennes configurables.

: Positions maximales et pertes quotidiennes configurables. Paramètres de tendance/pivot : LookbackPeriod, LookbackBars, BreakoutThreshold pour l'analyse.

Stratégie : Trading basé sur les patterns avec timing anti-manipulation

Double Top Bottom Pro Enhanced utilise un système de détection de patterns optimisé pour FOREX et XAUUSD, avec des mécanismes de timing et de confirmation pour gérer différentes conditions de marché.

Sélection des patterns : Activez/désactivez les patterns pour une personnalisation.

Timing de breakout : Utilise des décalages basés sur l'ATR pour les entrées.

Confirmation : Filtre les patterns par tolérance de retest et tolérance des épaules.

Détection de liquidité : Identifie les balayages à des niveaux clés pour les trades.

Verrouillage des profits : Trailing stops et fermetures partielles (ratios).

Flexibilité manuelle : Panneau pour les trades manuels avec les niveaux de l'EA.

Filtres : Filtres par jour/heure pour un timing optimal.

Support de backtesting : Paramètres pour tester dans différentes conditions.

Discussion sur l'algorithme

Le cœur de l'algorithme est une détection de patterns polyvalente, utilisant des pics/creux mis en cache pour plus d'efficacité. Il traite sur de nouvelles barres, détecte des patterns comme le double sommet (vérification des hauts similaires avec contrôle de profondeur) et la tête et épaules (tolérance des épaules, rupture de la ligne de cou). La polyvalence provient d'un VASET configurable (Seuil d'entrée de stop par volume moyen) dans FVG, mais la base est axée sur les patterns. Pour XAUUSD, il gère la volatilité avec des multiplicateurs ATR (10.0 par défaut), garantissant une performance robuste sur différents marchés.

Instructions de configuration

Courtier : ECN/zéro spread.

Effet de levier : 1:100 ou supérieur.

Dépôt : Minimum $300.

Symbole : XAUUSD (M15), adaptable à d'autres.

VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24/5.

Backtesting : Testez sur XAUUSD, EURUSD, indices (M5/H4) du 01.06.2024 au 31.07.2025, ajustez RiskPercent, décalages ATR et filtres de jour.

Rejoignez l'élite

Double Top Bottom Pro Enhanced combine la précision des patterns, le timing anti-manipulation et la gestion des risques pour trader sur XAUUSD, FOREX, indices et au-delà.

Niveau institutionnel : Optimisé pour la mémoire, résistant aux erreurs et conforme aux exigences des firmes de prop trading pour les opérations à haut risque.

Avertissement sur les risques

Le trading comporte des risques inhérents. Bien que Double Top Bottom PRO-P Enhanced soit conçu pour des performances constantes, aucun système ne garantit de profits. Tradez toujours dans les limites de votre tolérance au risque ; les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.

