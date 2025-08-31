Nirvana AI Trade Assistant

Velocità di scalping; disciplina sistematica Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari.

Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “blocco rischio giornaliero” funge da chiave di sicurezza. Risultato? La tua mente si libera dai calcoli ripetitivi e si concentra sulla qualità delle decisioni.

Psicologia dello strumento

Riduce il rumore mentale: calcolo automatico del lotto basato su % di rischio, niente esitazioni prima del clic.

Focus sul processo, non sul risultato: vedi R:R prima dell’ingresso e lo correggi secondo il piano, non per emozione.

Freno automatico nei giorni difficili: il blocco rischio giornaliero chiude tutto quando ti avvicini al limite di perdita, bloccando il trading fino al momento stabilito.

Evita errori piccoli ma costosi: debouncing del clic dell’ordine (800ms) previene doppi clic involontari.

Come accelera le decisioni?

Dimensione posizione basata su % di rischio: calcola il lotto in modo sicuro da Entry e SL, mostrando Risk/Lot e Reward/Lot in tempo reale.

Imposta R:R con un clic: campo R:R con +/– o input come “1:2” o “2.5”; TP si regola in modo intelligente rispettando la distanza minima del broker.

Anteprima durante il trascinamento: metriche aggiornate in tempo reale mentre sposti SL/TP, per una chiara visione del rischio.

Sicurezza adattata al conto: controllo distanza minima ordini, supporto Netting/Hedging, chiusura sicura di tutte le posizioni/ordini al trigger del rischio giornaliero.

Caratteristiche tecniche principali

Pannello isolato con prefisso unico per ogni grafico; zero conflitti tra oggetti.

Modalità rischio con input % e calcolo lotti; arrotondamento verso il basso per evitare rischi eccessivi.

R:R manuale con parsing di input come “1:2” o “2.0” e passo regolabile; rispetta i limiti StopLevel/FreezeLevel del broker.

Debouncing clic ordini a 800ms.

Rischio giornaliero basato su Balance o Equity con “buffer trigger”; blocco automatico e chiusura immediata di tutte le posizioni/ordini.

Controllo errori umani: nei conti Netting, nuovi ordini bloccati se ci sono posizioni aperte.

Guida all’uso

Dopo aver installato lo strumento sul grafico, i pulsanti Buy/Sell mostrano le linee di ingresso, SL e TP. Nessun trade si apre finché non clicchi “Conferma posizione”.

Se l’area di trading non ti convince, usa “Cancel Buy/Sell” per rimuovere le linee.

Sposta le linee (ingresso: verde, SL: arancione, TP: blu) con doppio clic; il rischio per lotto è mostrato sul pannello.

Nessuna posizione si apre finché le linee non sono confermate con doppio clic.

Saldo, equity e profitto/perdita sono mostrati in tempo reale sul pannello.

Modalità rischio

Il pulsante Risk Mode sul pannello si attiva/disattiva con un clic.

Attivata, mostra il valore in dollari di SL/TP con % rischio e R:R impostati.

Disattivata, applica le impostazioni predefinite dell’expert.

Blocco rischio giornaliero