Nirvana AI Trade Assistant
- Utilità
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Versione: 1.9
- Aggiornato: 3 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Velocità di scalping; disciplina sistematica Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari.
Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “blocco rischio giornaliero” funge da chiave di sicurezza. Risultato? La tua mente si libera dai calcoli ripetitivi e si concentra sulla qualità delle decisioni.
Psicologia dello strumento
- Riduce il rumore mentale: calcolo automatico del lotto basato su % di rischio, niente esitazioni prima del clic.
- Focus sul processo, non sul risultato: vedi R:R prima dell’ingresso e lo correggi secondo il piano, non per emozione.
- Freno automatico nei giorni difficili: il blocco rischio giornaliero chiude tutto quando ti avvicini al limite di perdita, bloccando il trading fino al momento stabilito.
- Evita errori piccoli ma costosi: debouncing del clic dell’ordine (800ms) previene doppi clic involontari.
Come accelera le decisioni?
- Dimensione posizione basata su % di rischio: calcola il lotto in modo sicuro da Entry e SL, mostrando Risk/Lot e Reward/Lot in tempo reale.
- Imposta R:R con un clic: campo R:R con +/– o input come “1:2” o “2.5”; TP si regola in modo intelligente rispettando la distanza minima del broker.
- Anteprima durante il trascinamento: metriche aggiornate in tempo reale mentre sposti SL/TP, per una chiara visione del rischio.
- Sicurezza adattata al conto: controllo distanza minima ordini, supporto Netting/Hedging, chiusura sicura di tutte le posizioni/ordini al trigger del rischio giornaliero.
Caratteristiche tecniche principali
- Pannello isolato con prefisso unico per ogni grafico; zero conflitti tra oggetti.
- Modalità rischio con input % e calcolo lotti; arrotondamento verso il basso per evitare rischi eccessivi.
- R:R manuale con parsing di input come “1:2” o “2.0” e passo regolabile; rispetta i limiti StopLevel/FreezeLevel del broker.
- Debouncing clic ordini a 800ms.
- Rischio giornaliero basato su Balance o Equity con “buffer trigger”; blocco automatico e chiusura immediata di tutte le posizioni/ordini.
- Controllo errori umani: nei conti Netting, nuovi ordini bloccati se ci sono posizioni aperte.
Guida all’uso
- Dopo aver installato lo strumento sul grafico, i pulsanti Buy/Sell mostrano le linee di ingresso, SL e TP. Nessun trade si apre finché non clicchi “Conferma posizione”.
- Se l’area di trading non ti convince, usa “Cancel Buy/Sell” per rimuovere le linee.
- Sposta le linee (ingresso: verde, SL: arancione, TP: blu) con doppio clic; il rischio per lotto è mostrato sul pannello.
- Nessuna posizione si apre finché le linee non sono confermate con doppio clic.
- Saldo, equity e profitto/perdita sono mostrati in tempo reale sul pannello.
Modalità rischio
- Il pulsante Risk Mode sul pannello si attiva/disattiva con un clic.
- Attivata, mostra il valore in dollari di SL/TP con % rischio e R:R impostati.
- Disattivata, applica le impostazioni predefinite dell’expert.
Blocco rischio giornaliero
- Attivando il rischio giornaliero negli input dell’expert, definisci il tetto di perdita giornaliera, visibile sul grafico.
- Al raggiungimento del limite, le posizioni si chiudono e il trading è bloccato fino alla fine del periodo di blocco.
- Questo aiuta ad analizzare con calma nella sessione successiva, tornando al mercato con disciplina.