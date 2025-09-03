Nirvana AI Trade Assistant

Vitesse de scalping ; discipline systématique Décidez avec Nirvana ; calculs et frein de sécurité par nous. Ne soyez pas surpris ; vous faites face à l’outil de gestion de capital le plus avancé et intelligent, offrant une flexibilité maximale sur les marchés financiers.

Un trade gagnant n’est pas seulement une “bonne analyse” ; “exécution fluide” et “discipline” sont la clé. Nirvana est votre assistant d’exécution : calcul instantané risque/volume, réglage R:R en un clic, aperçu en direct du risque et profit, et “verrouillage du risque quotidien” comme une clé de sécurité. Résultat ? Votre esprit se libère des calculs répétitifs pour se concentrer sur la qualité des décisions.

Psychologie de l’outil

  • Réduit le bruit mental : calcul automatique du lot basé sur % de risque, plus d’hésitation avant de cliquer.
  • Focus sur le processus, pas le résultat : visualisez R:R avant l’entrée, ajustez selon le plan, pas l’émotion.
  • Frein automatique les mauvais jours : le verrouillage du risque quotidien ferme tout à l’approche de la limite de perte, bloquant le trading jusqu’à l’heure fixée.
  • Évite les erreurs coûteuses : débouncing des clics d’ordre (800ms) empêche les doubles clics involontaires.

Comment accélérer la prise de décision ?

  • Taille de position basée sur % de risque : calcule le lot précisément à partir de l’entrée et SL, affichant Risk/Lot et Reward/Lot en temps réel.
  • Réglage R:R en un clic : champ R:R avec +/– ou entrées comme “1:2” ou “2.5” ; TP ajusté intelligemment selon la distance minimale du broker.
  • Aperçu en direct lors du déplacement : les métriques s’actualisent en temps réel en déplaçant SL/TP pour une vision claire du risque.
  • Sécurité adaptée au compte : contrôle des distances minimales d’ordre, support Netting/Hedging, fermeture sécurisée de toutes les positions/ordres au déclenchement du risque quotidien.

Caractéristiques techniques clés

  • Panneau isolé avec préfixe unique par graphique ; zéro conflit d’objets.
  • Mode risque avec entrée % et calcul des lots ; arrondi vers le bas pour éviter un risque excessif.
  • R:R manuel avec analyse des entrées “1:2” ou “2.0” et pas réglable ; respect des limites StopLevel/FreezeLevel du broker.
  • Débouncing des clics d’ordre à 800ms.
  • Risque quotidien basé sur Balance ou Equity avec “tampon déclencheur” ; verrouillage automatique et fermeture immédiate de toutes les positions/ordres.
  • Contrôle des erreurs humaines : sur comptes Netting, nouveaux ordres bloqués si position ouverte.

Guide d’utilisation

  • Une fois l’outil installé sur le graphique, les boutons Buy/Sell affichent les lignes d’entrée, SL et TP. Aucun trade ne s’ouvre sans cliquer sur “Confirmer position”.
  • Si la zone de trading ne convient pas, utilisez “Cancel Buy/Sell” pour supprimer les lignes.
  • Déplacez les lignes (entrée : verte, SL : orange, TP : bleue) par double-clic ; le risque par lot est affiché sur le panneau.
  • Aucune position ne s’ouvre tant que les lignes ne sont pas confirmées par double-clic.
  • Solde, équité et profit/perte sont affichés en temps réel sur le panneau.

Mode risque

  • Le bouton Risk Mode sur le panneau s’active/désactive d’un clic.
  • Activé, il affiche la valeur en dollars de SL/TP avec % risque et R:R définis.
  • Désactivé, les paramètres par défaut de l’expert s’appliquent.

Verrouillage du risque quotidien

  • En activant le risque quotidien dans les entrées de l’expert, définissez le plafond de perte quotidienne, visible sur le graphique.
  • À l’approche du seuil, les positions se ferment et le trading est bloqué jusqu’à la fin de la période de verrouillage.
  • Cela aide à analyser calmement pour la prochaine session, revenant au marché avec discipline.


