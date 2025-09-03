TelegramScreenshoter

Мы рады представить значительное обновление нашей утилиты для отправки скриншотов и мониторинга свечных паттернов! Новая версия включает ряд важных улучшений и новых функций:

🔥 Новые возможности и улучшения

 1. Улучшенный алгоритм мониторинга
  **Важное замечание**: Для корректной работы обновленного алгоритма мониторинга **обязательно запускайте второй экземпляр утилиты** с отключенной опцией мониторинга паттернов. Это обеспечит:
  - Стабильную работу системы приоритетов
  - Корректное распознавание паттернов на всех символах
  - Отсутствие конфликтов при обработке данных

2. Добавлен новый паттерн - поглощение
Теперь утилита обнаруживает три типа свечных формаций:
- **Большие свечи** (приоритет 0 - наивысший)
- **Пин-бары** (приоритет 1)
- **Паттерны поглощения** (приоритет 2)

Каждый паттерн имеет настраиваемые параметры для тонкой настройки под ваш торговый стиль.

3. Гибкий выбор формата оповещений
Для каждого типа паттернов теперь можно выбрать предпочтительный формат уведомлений:
- **Текстовые сообщения** - компактные оповещения с деталями паттерна
- **Скриншоты** - визуальное представление графика с наложенной информацией
- **Комбинированный режим** - настройте разные форматы для разных типов паттернов

4. Приоритетная система оповещений
Реализована интеллектуальная система приоритетов (0-10):
- **Большие свечи имеют наивысший приоритет (0)** - эти оповещения всегда проходят первыми
- Система гарантирует, что важные сигналы не будут пропущены из-за менее значимых паттернов
- Приоритеты настраиваются индивидуально для каждого типа паттернов

5. Корректное отображение состояния счета
Исправлено отображение финансовой информации:
- **"Плавающая прибыль: X.XX%"** - при положительной разнице между эквити и балансом
- **"Просадка: X.XX%"** - при отрицательной разнице
- **"Изменения: 0.00%"** - когда эквити равно балансу

 🚀 Как обновиться

1. Установите новую версию утилиты
2. **Обязательно запустите второй экземпляр** с отключенным мониторингом паттернов (снимите галочку "Enable Pattern Monitoring")
3. Настройте параметры новых паттернов в соответствующих разделах
4. Выберите предпочтительный формат оповещений для каждого типа паттернов

 💡 Рекомендации по настройке

- Для больших свечей установите наивысший приоритет (0) для мгновенного получения сигналов
- Используйте скриншоты для визуально сложных паттернов (поглощение, пин-бары)
- Текстовые оповещения идеальны для быстрых сигналов по большим свечам
- Настройте разные таймфреймы для разных паттернов в соответствии с вашей стратегией

Обновление значительно расширяет возможности утилиты, делая мониторинг рынка более эффективным и информативным. Рекомендуем всем пользователям обновиться до новой версии для получения всех преимуществ улучшенного алгоритма!
