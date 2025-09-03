TelegramScreenshoter

Мы рады представить значительное обновление нашей утилиты для отправки скриншотов и мониторинга свечных паттернов! Новая версия включает ряд важных улучшений и новых функций:





🔥 Новые возможности и улучшения





1. Улучшенный алгоритм мониторинга

**Важное замечание**: Для корректной работы обновленного алгоритма мониторинга **обязательно запускайте второй экземпляр утилиты** с отключенной опцией мониторинга паттернов. Это обеспечит:

- Стабильную работу системы приоритетов

- Корректное распознавание паттернов на всех символах

- Отсутствие конфликтов при обработке данных





2. Добавлен новый паттерн - поглощение

Теперь утилита обнаруживает три типа свечных формаций:

- **Большие свечи** (приоритет 0 - наивысший)

- **Пин-бары** (приоритет 1)

- **Паттерны поглощения** (приоритет 2)





Каждый паттерн имеет настраиваемые параметры для тонкой настройки под ваш торговый стиль.





3. Гибкий выбор формата оповещений

Для каждого типа паттернов теперь можно выбрать предпочтительный формат уведомлений:

- **Текстовые сообщения** - компактные оповещения с деталями паттерна

- **Скриншоты** - визуальное представление графика с наложенной информацией

- **Комбинированный режим** - настройте разные форматы для разных типов паттернов





4. Приоритетная система оповещений

Реализована интеллектуальная система приоритетов (0-10):

- **Большие свечи имеют наивысший приоритет (0)** - эти оповещения всегда проходят первыми

- Система гарантирует, что важные сигналы не будут пропущены из-за менее значимых паттернов

- Приоритеты настраиваются индивидуально для каждого типа паттернов





5. Корректное отображение состояния счета

Исправлено отображение финансовой информации:

- **"Плавающая прибыль: X.XX%"** - при положительной разнице между эквити и балансом

- **"Просадка: X.XX%"** - при отрицательной разнице

- **"Изменения: 0.00%"** - когда эквити равно балансу





🚀 Как обновиться





1. Установите новую версию утилиты

2. **Обязательно запустите второй экземпляр** с отключенным мониторингом паттернов (снимите галочку "Enable Pattern Monitoring")

3. Настройте параметры новых паттернов в соответствующих разделах

4. Выберите предпочтительный формат оповещений для каждого типа паттернов





💡 Рекомендации по настройке





- Для больших свечей установите наивысший приоритет (0) для мгновенного получения сигналов

- Используйте скриншоты для визуально сложных паттернов (поглощение, пин-бары)

- Текстовые оповещения идеальны для быстрых сигналов по большим свечам

- Настройте разные таймфреймы для разных паттернов в соответствии с вашей стратегией





Обновление значительно расширяет возможности утилиты, делая мониторинг рынка более эффективным и информативным. Рекомендуем всем пользователям обновиться до новой версии для получения всех преимуществ улучшенного алгоритма!