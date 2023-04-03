TelegramScreenshoter
- Utilità
- Vladimir Ershov
- Versione: 1.17
- Aggiornato: 3 settembre 2025
Мы рады представить значительное обновление нашей утилиты для отправки скриншотов и мониторинга свечных паттернов! Новая версия включает ряд важных улучшений и новых функций:
🔥 Новые возможности и улучшения
1. Улучшенный алгоритм мониторинга
**Важное замечание**: Для корректной работы обновленного алгоритма мониторинга **обязательно запускайте второй экземпляр утилиты** с отключенной опцией мониторинга паттернов. Это обеспечит:
- Стабильную работу системы приоритетов
- Корректное распознавание паттернов на всех символах
- Отсутствие конфликтов при обработке данных
2. Добавлен новый паттерн - поглощение
Теперь утилита обнаруживает три типа свечных формаций:
- **Большие свечи** (приоритет 0 - наивысший)
- **Пин-бары** (приоритет 1)
- **Паттерны поглощения** (приоритет 2)
Каждый паттерн имеет настраиваемые параметры для тонкой настройки под ваш торговый стиль.
3. Гибкий выбор формата оповещений
Для каждого типа паттернов теперь можно выбрать предпочтительный формат уведомлений:
- **Текстовые сообщения** - компактные оповещения с деталями паттерна
- **Скриншоты** - визуальное представление графика с наложенной информацией
- **Комбинированный режим** - настройте разные форматы для разных типов паттернов
4. Приоритетная система оповещений
Реализована интеллектуальная система приоритетов (0-10):
- **Большие свечи имеют наивысший приоритет (0)** - эти оповещения всегда проходят первыми
- Система гарантирует, что важные сигналы не будут пропущены из-за менее значимых паттернов
- Приоритеты настраиваются индивидуально для каждого типа паттернов
5. Корректное отображение состояния счета
Исправлено отображение финансовой информации:
- **"Плавающая прибыль: X.XX%"** - при положительной разнице между эквити и балансом
- **"Просадка: X.XX%"** - при отрицательной разнице
- **"Изменения: 0.00%"** - когда эквити равно балансу
🚀 Как обновиться
1. Установите новую версию утилиты
2. **Обязательно запустите второй экземпляр** с отключенным мониторингом паттернов (снимите галочку "Enable Pattern Monitoring")
3. Настройте параметры новых паттернов в соответствующих разделах
4. Выберите предпочтительный формат оповещений для каждого типа паттернов
💡 Рекомендации по настройке
- Для больших свечей установите наивысший приоритет (0) для мгновенного получения сигналов
- Используйте скриншоты для визуально сложных паттернов (поглощение, пин-бары)
- Текстовые оповещения идеальны для быстрых сигналов по большим свечам
- Настройте разные таймфреймы для разных паттернов в соответствии с вашей стратегией
Обновление значительно расширяет возможности утилиты, делая мониторинг рынка более эффективным и информативным. Рекомендуем всем пользователям обновиться до новой версии для получения всех преимуществ улучшенного алгоритма!