Bollinger RSI ReEntry EA

Bollinger RSI ReEntry EA için kullanıma hazır set dosyalarını indirin:

https://c.mql5.com/31/1515/bollinger-rsi-Ea-Sets.zip


 Giriş

Bollinger RSI ReEntry EA, yüksek olasılıklı giriş noktalarını tespit etmek için Bollinger Bantları ve RSI göstergelerini birleştiren bir MetaTrader Uzman Danışmanıdır. Bu strateji, volatilite artışlarından sonra piyasa yeniden girişlerini belirlemek ve sinyallerin güvenilirliğini artırmak için onay filtreleri kullanmak üzere tasarlanmıştır.

Giriş

Bollinger RSI ReEntry EA, MetaTrader için geliştirilmiş bir Uzman Danışman (EA) olup, Bollinger Bantları ve RSI göstergelerini birleştirerek yüksek olasılıklı giriş noktalarını tespit eder. Strateji, güçlü volatilite patlamalarından sonra piyasadaki yeniden giriş fırsatlarını yakalamak üzere tasarlanmış olup, sinyal güvenilirliğini artırmak için ek onay filtreleri kullanır.

Ana Özellikler

  • Bollinger Bantları Stratejisi: Bantlarda kırılmaları ve yeniden girişleri algılayarak daha doğru işlemler sağlar.

  • RSI Onayı: Yanlış sinyalleri azaltmak ve sistemi daha sağlam hale getirmek için ek filtre.

  • Otomatik Risk Yönetimi: Bakiye ve risk yüzdesine göre dinamik lot hesaplama.

  • Kişiselleştirilebilir Take Profit & Stop Loss: Emir yönetimi için tam kontrol, break-even seçeneğiyle.

  • Zaman Filtreleri: İşlem günlerini, ayları ve saatlerini seçerek tam kontrol imkânı.

  • Gün içi veya Çok Günlü Pozisyon Kapatma: Esnek pozisyon yönetimi.

Gelişmiş Fonksiyonlar

  • Çoklu zaman dilimi stratejisi desteği (trend filtresi, giriş filtresi ve zaman yönetimi).

  • Bollinger Yeniden Giriş Mantığı: Alım ve satım sinyalleri bağımsız çalışır.

  • Volatilite kontrolü ve akıllı emir yönetimi.

  • Çoklu sembol uyumluluğu ve birden fazla EA’yı aynı anda çalıştırmak için özelleştirilebilir Magic Number.

Neden Bollinger RSI ReEntry EA?

Eğer basitlik, sağlamlık ve gelişmiş risk yönetimini bir arada sunan bir otomatik işlem sistemi arıyorsanız, bu EA doğru seçimdir. Bollinger Bantları ve RSI entegrasyonu sayesinde en uygun giriş noktalarını bulur, işlem kalitesini artırır ve kâr potansiyelini yükseltir.

