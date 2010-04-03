False Breakout Detector

Uzman Danışman Sürümü

Manuel sinyaller yerine otomatik alım-satımı tercih ediyorsanız, bu göstergenin Uzman Danışman sürümünü burada bulabilirsiniz:

https://www.mql5.com/en/market/product/148310


False Breakout Detector, fiyatın yakın geçmişteki destek veya direnç seviyesini kısa süreliğine aştıktan sonra hızla geri dönmesini tespit eden bir teknik analiz göstergesidir. Bu tür sahte kırılımlar, ters yönde işlem yapan traderlar veya geçersiz breakout sinyallerini filtrelemek isteyenler için yararlı olabilir.

Temel Özellikler:

  • Son N mum üzerinde otomatik sahte breakout tespiti

  • Oklar, çizgiler ve arka plan renklendirmesi ile görsel sinyal gösterimi

  • Pop-up ve push bildirimi desteği ile gerçek zamanlı uyarı

  • Kişiselleştirilebilir parametreler: analiz edilecek mum sayısı, pip toleransı, ok uzaklığı, renk ayarları

  • Hafif ve hızlı çalışan kod yapısı, hem backtest hem de canlı işlem ortamları için optimize edilmiştir

Uyumluluk:

  • Zaman dilimleri: M1’den H4’e kadar

  • Piyasalar: Forex, endeksler, hisse senetleri, emtialar

Bu gösterge tahmine dayalı algoritmalar kullanmaz, herhangi bir işlem sonucunu garanti etmez ve otomatik işlem sinyali üretmez. Amacı, teknik analiz süreçlerini desteklemek için bir yardımcı araç sunmaktır.


Önerilen Gösterge

Bu gösterge, MQL5’te mevcut olan Candlestick Pattern Analyzer aracı ile birlikte kullanılarak setup analizini güçlendirebilir:
https://www.mql5.com/en/market/product/145419

Anahtar Kelimeler

False Breakout, Fakeout, Stop Hunt, False Breakout Detector, Support Breakout, Resistance Breakout, Contrarian Trading, Price Rejection, Price Trap, Market Trap, Reversal Signal, Liquidity Grab, Support Level, Resistance Level, Breakout Failure, Swing High, Swing Low, False Breakout Pattern, Price Action, Market Manipulation, Failed Breakout, False Breakout Indicator, Stop Loss Hunt, Breakout Trap, Teknik Analiz, Price Fakeout, High Low Breakout, Trend Reversal, Chart Patterns, Backtest Indicator


Önerilen ürünler
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Göstergeler
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Dinamik finansal piyasalarda, trend dönüş sinyallerini tanımlamak etkili ticaret için esastır. RSI Divergence Scanner, çeşitli döviz çiftleri ve zaman dilimleri üzerinde RSI diverjans sinyallerini doğru ve verimli bir şekilde tespit etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Daha fazla
FREE
Ichimoku V2
Quang Huy Quach
Göstergeler
1. Overview The Ichimoku Kinko Hyo (or Ichimoku Cloud) is a comprehensive, all-in-one technical analysis indicator designed to provide a deep understanding of market trends, momentum, and dynamic support and resistance levels. This indicator provides a clean, standard implementation of the five core Ichimoku lines. Its key feature is a non-intrusive Status Dashboard that gives you an at-a-glance summary of the current market situation according to the Ichimoku system, allowing for quick and effi
FREE
AdaptiveCCiMt5
Francis Dube
4 (2)
Göstergeler
The Commodity Channel Index computes the deviation of the typical price of each bar from the average price over a particular time period. Multiplying the median deviation by 0.015 facilitates normalization, which makes all deviations below the first standard deviation less than  -100, and all deviations above the first standard deviation more than 100. This adaptive version is based on the indicator described by John Ehlers, in the book Rocket Science for traders. The indicator uses the homodyne
FREE
VR Donchian MT5
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Göstergeler
VR Donchian göstergesi, Donchian kanalının geliştirilmiş bir versiyonudur. İyileştirmeler kanalın neredeyse tüm işlevlerini etkiledi ancak ana işletim algoritması ve kanal yapısı korundu. Mevcut trende bağlı olarak top göstergesine seviyelerin renginde bir değişiklik eklendi - bu, yatırımcıya trendde veya yatayda bir değişiklik olduğunu açıkça gösterir. Yatırımcıyı akıllı telefon, e-posta veya MetaTrader terminalinde iki kanal seviyesinden birinin kırılması hakkında bilgilendirme yeteneği eklend
FREE
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Göstergeler
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Three Bars High Low indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
3 Bars High Low indicator for MT5 The 3 Bars High Low Indicator combines the concepts of the Commodity Channel Index (CCI) and Average True Range (ATR) to display trend movement and volatility.  This indicator includes a dynamic line and Williams Fractal points. When the price moves above the indicator line, the color changes to green , and when the price moves below it, the color changes to red .  Consecutive Williams points indicate the price's inclination to move in a particular direction. «I
FREE
TrailingStop MA
Andrej Nikitin
3.5 (2)
Göstergeler
The indicator draws two simple moving averages using High and Low prices. The MA_High line is displayed when the moving average is directed downwards. It can be used for setting a stop order for a sell position. The MA_Low line is displayed when the moving average is directed upwards. It can be used for setting a stop order for a buy position. The indicator is used in the TrailingStop Expert Advisor. Parameters Period - period of calculation of the moving average. Deviation - rate of convergence
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Göstergeler
This is a free version of the indicator, the period between the vertical lines is always 30 bars. In the paid version the period can be set by user, so a configuration with many ThreePointsChannel indicators with different periods is possible. The principle of construction - on top of any number of bars set by the user, a channel is constructed with maximum and minimum lines so that the bars touch the maximum and minimum of the channel at exactly three points. The name of the indicator follows
FREE
Cart Indicator MT5
Akira Egashira
Göstergeler
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
STM Signal MT5
Aren Davidian
5 (1)
Göstergeler
Introducing the Professional Arka STM Signal Indicator With Arka Candle Close Time – 100% Free Version Fast, Accurate, and Unmatched in Identifying Trading Opportunities This indicator is the result of combining advanced price action analysis with specialized market algorithms, delivering clear, timely, and profitable signals. Completely Free – No Installation or Usage Limits ️ An automated trading bot, fully synchronized with it, is also ready to run. The Power of ARKA STM Signa
FREE
Renko Chart Line Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Renko Chart Line Indicator MT5 The Renko Chart Line Indicator applies colored bricks to visually represent meaningful price movements. By filtering out minor market fluctuations and focusing on significant price changes, this tool offers traders a clearer understanding of trend direction. In this format, pink bricks represent bullish conditions, while blue bricks signal bearish price action. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Renko Chart Line Indicator MT4   | 
FREE
AdaptiveBollingerBandsMt5
Francis Dube
3 (1)
Göstergeler
Bollinger Bands Technical Indicator (BB) is similar to envelopes. The only difference is that the bands of Envelopes are plotted a fixed distance (%) away from the moving average, while the Bollinger Bands are plotted a certain number of standard deviations away from it. Standard deviation is a measure of volatility, therefore Bollinger Bands adjust themselves to the market conditions. When the markets become more volatile, the bands widen and they contract during less volatile periods. This ada
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Göstergeler
RSI ABCD Desen Bulucu: Teknik Strateji 1. Gösterge Nasıl Çalışır? Klasik RSI ile otomatik ABCD harmonik desen tespitini birleştirir. Temel Bileşenler Standart RSI (ayarlanabilir periyot) Tepe ve dip işaretleri (oklar) ABCD desenleri (yeşil/kırmızı çizgiler) Aşırı alım (70) ve aşırı satım (30) filtreleri 2. MT5 Kurulumu period = 14 ; // RSI periyodu size = 4 ; // Maksimum desen boyutu OverBought = 70 ; // Aşırı alım seviyesi OverSold = 30 ; // Aşırı satım seviyesi Filter = USE_FILTER_ YES ; // On
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Göstergeler
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Indicator MA Channel
Alexey Smirnov
Göstergeler
I present the well-known Moving Average indicator. This indicator is presented as a channel, where the upper and lower lines are equidistant from the main line by a percentage set by the user. The indicator is easy to use. The basic settings of the moving average have been saved and a percentage parameter (Channel%) has been added. Basic parameters: Channel% - shows how much we want to deviate from the main line. The indicator is freely available.
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Göstergeler
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Göstergeler
A professional tool for trading - the divergence indicator between the RSI and the price, which allows you to receive a signal about a trend reversal in a timely manner or catch price pullback movements (depending on the settings). The indicator settings allow you to adjust the strength of the divergence due to the angle of the RSI peaks and the percentage change in price, which makes it possible to fine-tune the signal strength. The indicator code is optimized and is tested very quickly as par
FREE
Best Linear Regression Trending
Manh Toan Do
Göstergeler
Linear Regression Trending indicator analyzes price trends by plotting a linear regression channel based on user-defined parameters such as source (for example, close prices), channel length, and deviation multiplier. How It Works: - The indicator calculates a linear regression line over the specified length, forming a channel with upper and lower boundaries offset by the deviation value. - It detects price breaks from the channel and optionally displays broken channel lines (in a customizable
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Göstergeler
Trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; if ADX is less than or equal to the filter value specified in the parameters, then there is no movement state. Input parameters of the indicator: Calculate Timeframe - timeframe for calculation; ADX Type - type of ADX calculation based
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (41)
Göstergeler
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
ACI Bollinger Bands
Marat Sultanov
4 (3)
Göstergeler
Tired of adjusting the indicator settings losing precious time? Tired of the uncertainty regarding their efficiency? Afraid of the uncertainty in their profitability? Then the indicator ACI (automatically calibrateable indicator) is designed exactly for you. Launching it, you can easily solve these three issues just performing the simplest action: clicking a single Calibrate button. To achieve the highest efficiency, you should perform another additional action: move the power slider to the maxi
FREE
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout Göstergesi, klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur ve daha güvenilir trend sinyalleri sunmak için tasarlanmıştır. Fakeout Index Limit ve Fakeout ATR Mult gibi gelişmiş özellikler sayesinde, bu gösterge kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyas
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Göstergeler
Multi-timeframe trend indicator, based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; to determine any trend, it is
FREE
RFOC Mini Chart
Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso
Göstergeler
The RFOC Mini Chart was created to project a macro view of the market, which the option to select the timeframe of interest other than the main chart, it is possible to include 2 indicators: 1 - Moving average channel On the mini chart, the moving average will be created based on the prices of the selected time frame for the RFOC Mini Chart. The moving average period must be selected in the indicator settings pannel. 2 - Boillinger Band In the mini chart, a boillinger band will be created based
FREE
Sideway Trend Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Instal
FREE
Positive Volume Oscillator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Positive Volume Oscillator (PVO) MetaTrader 5 In MetaTrader 5, the Positive Volume Oscillator (PVO) analyzes trading volume to anticipate potential price trends. It applies two Exponential Moving Averages (EMAs) with periods of 10 and 2 to detect fluctuations within specific ranges. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Positive Volume Oscillator MT4 | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:  Refined Order Block Indicator for MT 5  | Best MT5 Util
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Yazarın diğer ürünleri
Smart Volume Profile
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Smart Volume Profile , iki dikey çizgi arasındaki hacim dağılımını gerçek zamanlı olarak hesaplayan ve gösteren profesyonel bir hacim profili indikatörüdür. Alış ve satış hacimlerini ayrı ayrı gösterir, ayrıca POC, VAH ve VAL seviyelerini de çizer. Hem manuel (discretionary) hem de sistematik işlem için tasarlanmış olup, piyasanın en çok hangi fiyat seviyelerinde işlem gördüğünü ve seçilen dönemde alıcı-satıcı baskısının nasıl dağıldığını görmenizi sağlar. Neden bu indikatör Analiz dönemi üzerin
FREE
Candlestick Pattern Analyzer
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama Candlestick Pattern Analyzer, hem discrezional (sezgisel) hem de sistematik trader’lar için geliştirilmiş, Japon mum grafik formasyonlarını otomatik olarak tespit eden ve geçmiş performanslarına dair ayrıntılı istatistiksel analiz sunan gelişmiş bir araçtır. İndikatör, formasyonların gerçek etkinliğini doğrulamak ve bunları trend, kritik seviyeler, hacim gibi onay filtreleri ile iyi tanımlanmış bir risk yönetimi stratejisi eşliğinde kullanmak isteyenler için idealdir. Ana Özellikler En
Support and Resistance MultiTime
Mattia Impicciatore
5 (1)
Göstergeler
Genel Bakış Bu gösterge, önceki dönemlerden türetilmiş üç tür destek ve direnç seviyesini izler: Daily (dünün en yüksek/düşük), Weekly (geçen hafta) ve Monthly (geçen ay). Fiyatın tepki verme ihtimalinin yüksek olduğu kilit seviyeleri görsel olarak haritalandırır; bu da hem olası dönüşler i hem de anlamlı breakout (kopuş) hareketlerini tespit etmek için değerlidir. Özellikler Otomatik olarak çizer: Dünün yüksek/düşük seviyeleri (Daily) Önceki haftanın yüksek/düşük seviyeleri (Weekly) Önceki ayın
FREE
Bollinger RSI ReEntry
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Uzman Danışman (EA) Sürümü Manuel sinyaller yerine otomatik ticareti tercih ediyorsanız, bu göstergenin Uzman Danışman sürümünü burada bulabilirsiniz: https://www.mql5.com/en/market/product/148222 Bu gösterge, bir mum Bollinger Bantları dışına çıktıktan sonra fiyatın yeniden banda girdiği yeniden giriş (ReEntry) anlarını hesaplar ve yanlış sinyalleri azaltmak için bu sinyali bir RSI teyidi ile birleştirir. Fiyat alt banda inip tekrar içeri döndüğünde ve isteğe bağlı olarak RSI’nın az önce aşır
FREE
SMA ReEntry
Mattia Impicciatore
Göstergeler
SMA Reentry Nedir? SMA Reentry , biri hızlı biri yavaş olmak üzere iki basit hareketli ortalama (SMA) kullanarak trend yönünde yeniden giriş noktalarını gösteren profesyonel bir indikatördür. Bu indikatör, fiyatın yavaş SMA ile tanımlanan bir trendde, hızlı SMA’nın üzerine (veya altına) tekrar geçtiği anları net bir şekilde gösterir. Pullback, breakout ve trend yeniden giriş sinyalleri arayanlar için ideal bir araçtır. Nasıl Çalışır? Hızlı ve yavaş SMA’nın kesişimiyle ana trendi belirler. Fiyat
FREE
Opening range
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Opening‑Range Sessions (GMT‑Aware) ; Sidney, Tokyo, Londra ve New York gibi ana Forex likidite pencereleri için açılış aralığını—en yüksek, en düşük ve renkli kutu—otomatik olarak çizen hafif bir göstergedir. Gösterge, broker sunucusunun GMT ofsetini otomatik algılar; böylece sunucunun veya trader’ın konumundan bağımsız olarak her seans doğru yerel saatte başlar. Temel Özellikler Otomatik Zaman Dilimi Algılama – Sunucunun GMT ofsetini kullanır; broker veya VPS değiştirildiğinde manuel ayar gerek
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Bollinger RSI ReEntry MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama (MT4) Bu gösterge, bir mum çubuğunun Bollinger Bantları'nın dışına çıkmasının ardından fiyatın tekrar içeri girdiği “reentry” anlarını tespit eder ve yanlış pozitifleri azaltmak için isteğe bağlı bir RSI teyidiyle birleştirir. Buy ReEntry sinyali, fiyat alt banda inip sonra tekrar içeri döndüğünde üretilir; isteğe bağlı olarak RSI’nın oversold (aşırı satım) durumundan çıkmış olmasıyla teyit edilir. Sell ReEntry sinyali ise fiyat üst bandın üzerine çıkıp tekrar içeri döndüğünde ve RSI’n
FREE
Market Phase Analyzer
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Piyasadaki üç ana aşamayı belirlemek için net sinyaller ve basit kurallar. Bu gösterge, Asya seansına dayalı bir birikim (Accumulation) aşamasını gerçek zamanlı olarak algılar, manipülasyon (Manipulation) aşamasında likidite süpürmelerini tespit eder ve dağıtım (Distribution) aşamasında trend yönünü onaylar. Yükseliş aşaması için yeşil oklar, düşüş aşaması için kırmızı oklar gösterir, Asya kutusunu (Asia Box) özelleştirilebilir renk ve kenarlıkla çizer ve isteğe bağlı olarak hızl
FREE
False Breakout MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
False Breakout MT4 , fiyatın kısa süreliğine yakın zamanda oluşmuş bir destek veya direnç seviyesini kırıp hızla önceki aralığa geri döndüğü durumları tespit etmek için tasarlanmış bir göstergedir. Bu sahte breakout’lar, tahmine dayalı olmayan, diskresyonel analizler veya karşıt stratejiler için görsel ipuçları sağlar. Ana Özellikler: Son yüksekler ve düşükler çevresinde otomatik sahte breakout tespiti (örneğin, iki gün boyunca genişletilmiş günlük seviyeler). Kaçırılmış kırılımları vurgulayan o
FREE
Bollinger RSI ReEntry EA
Mattia Impicciatore
Uzman Danışmanlar
Bollinger RSI ReEntry EA için kullanıma hazır set dosyalarını indirin: https://c.mql5.com/31/1515/bollinger-rsi-Ea-Sets.zip Giriş Bollinger RSI ReEntry EA, yüksek olasılıklı giriş noktalarını tespit etmek için Bollinger Bantları ve RSI göstergelerini birleştiren bir MetaTrader Uzman Danışmanı dır. Bu strateji, volatilite artışlarından sonra piyasa yeniden girişlerini belirlemek ve sinyallerin güvenilirliğini artırmak için onay filtreleri kullanmak üzere tasarlanmıştır. Giriş Bollinger RSI ReEnt
Support and Resistance MultiTime MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
SR PrevPeriods MT4 Genel Bakış SR PrevPeriods, MetaTrader 4 grafiğinde önceki günün, önceki haftanın ve önceki ayın en yüksek ve en düşük seviyelerini gerçek zamanlı olarak çizer. Hafif bir indikatör olup, fiyat tepkisi bölgeleri, kırılma seviyeleri ve yeniden denge alanlarıyla sıkça örtüşen tarihi destek ve direnç bölgelerini vurgulamak için tasarlanmıştır. Ne Yapar Önemli geçmiş seviyelere yatay çizgiler çizer ve istenirse tam fiyat bilgisini gösteren metin etiketleri ekler. Çizgiler her yen
FREE
SMA ReEntry MT4
Mattia Impicciatore
5 (1)
Göstergeler
Açıklama SMA Reentry, ana trend içerisinde yeniden giriş noktalarını belirlemek için tasarlanmış bir MetaTrader 4 göstergesidir. Kısa vadeli hareketleri yakalamak için hızlı bir Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve genel piyasa yönünü filtrelemek için yavaş bir SMA kullanır. Hızlı SMA yavaş SMA’nın üzerinde olduğunda ve fiyat, önceki mumda altına düştükten sonra tekrar üzerine çıktığında alım sinyali oluşur. Hızlı SMA yavaş SMA’nın altında olduğunda ve fiyat, önceki mumda üzerine çıktıktan sonra t
FREE
Advanced Economic Calendar
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Gelişmiş Ekonomik Takvim Göstergesi Bu gösterge, seçilen döviz çifti veya enstrüman için tüm yaklaşan ekonomik olayları doğrudan grafikte gösterir. Yüksek volatilite dönemlerini önceden tahmin etmenizi sağlar ve işlem stratejilerinizi daha hassas şekilde planlamanıza yardımcı olur. Başlıca Özellikler Gelecek olayların 5 gün öncesine kadar görüntülenmesi (özelleştirilebilir). Haber etkisine göre filtreleme (yüksek, orta, düşük). Hızlı tanımlama için dikey olay çizgileri ve numaralı işaretler göst
FREE
Market Phase Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama Market Phase Analyzer, piyasanın üç ana aşamasını belirlemek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir: Birikim (Accumulation) , Manipülasyon (Manipulation) ve Dağıtım (Distribution) . Otomatik seans analizi sayesinde gösterge Asya Kutusunu (Asia Box) çizer, kritik seviyelerin üzerinde veya altında oluşan sweep hareketlerini tespit eder ve ters dönüşleri doğrulamak için ATR filtresini kullanarak yanlış sinyalleri azaltır. Başlıca Özellikler Özelleştirilebilir Asya seansı kutusunu vurgu
FREE
Market correlation indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, birden fazla finansal enstrüman arasındaki Pearson korelasyon katsayısını gerçek zamanlı olarak hesaplar. Döviz çiftleri, endeksler, hisseler ve emtialar arasındaki ilişkilerin gücünü ve yönünü gösteren dinamik bir korelasyon matrisi sunar. Ana Parametreler SymbolsList : karşılaştırılacak enstrümanların listesi (virgülle ayrılmış) BarsToAnalyze : hesaplama için kullanılan geçmiş mum sayısı TimeFrame : korelasyon analizi için zaman dilimi Korelasyonun Yorumlanması +1
FREE
Spread History Indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama Spread History, mum mum tarihine göre spread geçmişini ayrı bir pencerede ve hareketli ortalamasını gösteren basit ama vazgeçilmez bir indikatördür. Gerçek zamanlı çizgi ve ana grafikte üst üste bindirilmiş metin sayesinde, broker’in her piyasa aşamasında uyguladığı spread’i kolayca takip edebilirsiniz. Amaç Her muma ait broker tarafından sağlanan gerçek spread’i göstermek Yapılandırılabilir bir periyotta spread’in hareketli ortalamasını hesaplamak ve görüntülemek Grafik üzerinde günc
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Fair Gap Value Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinde “fair value gap” olarak adlandırılan fiyat boşluklarını tespit eder ve vurgular. Bir fair gap, bir mumun dip fiyatı ile arada bir mum bırakarak iki mum önceki mumun tepe fiyatı arasında fiyat boşluğu oluştuğunda meydana gelir. Gösterge, bu bölgeleri yükseliş ve düşüş gap’leri için renkli dikdörtgenlerle işaretleyerek fiyat hareketi stratejilerine görsel destek sağlar. Ana Özellikler Yükseliş Gap’i Algılama : Güncel mumun dibi ile
FREE
NR4 and NR7 indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama: NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter, NR4 veya NR7 desenlerinin Inside Bar ile birleştiği durumları otomatik olarak tespit eden bir göstergedir. NR4 (Narrow Range 4), son 4 mumun en dar aralığına sahip olan mumu tanımlar. Benzer şekilde NR7, son 7 mumun en dar aralığını inceler. Bu daralan mumlar bir Inside Bar (önceki mumun içinde kalan mum) ile birleştiğinde, piyasa volatilitesinin sıkıştığını gösterir. Bu tür durumlar genellikle güçlü bir yönlü hareketin, yani bir kırılmanın, habercisid
FREE
ATR crossover histogram
Mattia Impicciatore
Göstergeler
MT5 için ATR Volatilite Histogramı – Teknik Volatilite Analizi Bu gösterge, hızlı ATR ile yavaş ATR arasındaki farkı hesaplar ve histogram olarak görüntüler, böylece piyasa volatilitesindeki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görselleştirmenizi sağlar. Hesaplama Volatilite Farkı = Hızlı ATR - Yavaş ATR Yorumlama Pozitif değerler (yeşil çubuklar): volatilitenin arttığını gösterir ve bir kırılmanın (breakout) ivmesini doğrulayabilir. Negatif değerler (kırmızı çubuklar): volatilitenin azaldığın
FREE
Body Ratio Indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
MT5 için Body Ratio Indicator – Mum Gücü ve Aralık Sıkışması Analiz Aracı Body Ratio Indicator, mum çubuğunun yapısını analiz etmek ve gövde (açılış – kapanış farkı) ile toplam aralık (yüksek – düşük farkı) arasındaki oranı kullanarak piyasa koşullarını belirlemek için tasarlanmış teknik bir araçtır. Bu basit ama etkili hesaplama, trader’ların güçlü yönlü mumlar, kararsız mumlar (örneğin doji, spinning top) ve genellikle güçlü kırılımlardan önce görülen aralık sıkışması evrelerini tespit etmele
FREE
NR4 and NR7 indicator MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama: MetaTrader 4 için NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter , NR4 veya NR7 ile bir Inside Bar kombinasyonuna dayalı fiyat sıkıştırma desenlerini otomatik olarak tespit eden bir göstergedir. Nasıl çalışır: NR4 (Narrow Range 4) deseni son 4 çubuk arasında en dar aralığa sahip mum çubuğunu belirler; NR7 ise son 7 çubuğu dikkate alır. Bu dar aralık durumu bir Inside Bar (önceki mumun tamamen içinde kalan mum) ile birlikte meydana geldiğinde, genellikle güçlü bir kırılmadan önceki düşük volatilite
FREE
Simple Range Filter
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Simple Range Filter , yüksek veya düşük volatiliteye sahip mumları otomatik olarak tespit edip görsel olarak vurgulamak için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir. Belirtilen mum sayısına göre ortalama fiyat aralığını (Yüksek - Düşük) hesaplar ve piyasa koşullarına göre eşikleri dinamik olarak ayarlar. Ana Özellikler: Ortalama aralığın dinamik hesaplanması Ortalama üstü veya altı volatiliteye sahip mumların görsel olarak vurgulanması Renkler ve hesaplama süresi için özelleştirilebilir aya
FREE
Efficiency Ratio Indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Short Description: A powerful tool to measure trend efficiency and filter market noise. Toggle between a sleek line chart or a color-coded histogram with threshold alerts. Key Features: Dual Plot Styles: Line (RSI-like) or colored histogram (Trend/Neutral/Range). Configurable Thresholds: Set your own upper (trend) and lower (range) levels. Multi-Mode Visualization: Clear visual cues—green for strong trends, gray for consolidation, red for ranging markets. Flexible Period: Adjustable calculation
FREE
Candlestick Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Candlestick Pattern Analyzer for MT4 Açıklama Candlestick Pattern Analyzer, hem discretionary hem de sistematik trader’lar için geliştirilmiş ileri seviye bir araçtır. Önemli Japon mum formasyonlarını otomatik olarak tespit etmek ve bunların geçmiş performanslarına dair detaylı istatistiksel analiz sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge, formasyonların gerçek dünyadaki etkinliğini nesnel şekilde doğrulamak ve bunları onaylayıcı filtrelerle (örneğin trend, önemli seviyeler, hacim) ve iyi tanım
Performance indicator
Mattia Impicciatore
Yardımcı programlar
Genel Bakış Performance Indicator , yapılandırılabilir zaman aralıklarında bir dizi sembol için yüzde getirilerini gösteren bir ısı haritası sunar. Göreli güç ve zayıflığı görsel olarak karşılaştırmak için kullanılır; sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez. Yapılandırma SymbolsList: virgülle ayrılmış semboller; terminaldeki isimlerle tam olarak eşleşmelidir. BaseTF: hesaplamalar için temel zaman dilimi. UpdateSeconds: otomatik yenileme için saniye cinsinden aralık. CapPercent: renk yoğunluğ
FREE
ATR Crossover Histogram MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama Volatility ATR Crossover Histogram, MetaTrader 4 için geliştirilmiş bir indikatördür. Hızlı ATR ile yavaş ATR’yi karşılaştırarak volatilitenin genişlemesini ve daralmasını ölçer. Sonuçlar ayrı bir pencerede renkli histogram olarak görüntülenir. Yeşil barlar volatilitenin arttığını, kırmızı barlar ise volatilitenin azaldığını gösterir. Giriş zamanlaması, işlem yönetimi ve piyasa rejimi tespiti için evrensel bir filtre olarak tasarlanmıştır. Nasıl çalışır İndikatör, özelleştirilebilir p
FREE
Bias Seasonal Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Bias Finder Nedir Bias Finder (with Export) gelişmiş bir indikatördür. Piyasadaki istatistiksel yanlılıkları (bias) tespit eder ve analiz eder, tekrar eden eğilimleri net bir şekilde görselleştirir. Hem manuel işlem yapan hem de sistematik trader’lar için uygundur ve ticaret stratejilerine niceliksel analiz entegre etmek isteyenler için idealdir. Analiz Modları İndikatör, farklı zaman mantıklarına göre fiyat yanlılığını hesaplar ve gösterir: Hourly Bias : saatlik istatistiksel analiz Weekday Bia
Bias Seasonal Pattern Analyzer
Mattia Impicciatore
Yardımcı programlar
Bias Seasonal Pattern Analyzer – MT5 için Mevsimsel Eğilim Analiz Aracı Bias Finder , finansal piyasalarda yinelenen mevsimsel davranışları analiz etmek üzere geliştirilmiş ileri düzey bir araçtır. Farklı zaman dilimlerine göre ortalama getirileri hesaplayarak grafik üzerinde görsel olarak sunar. Bu sayede daha bilinçli işlem kararları almanıza yardımcı olur. Analiz Edilen Eğilim Türleri: Saatlik Eğilim (Hourly Bias) : Gün içindeki en kârlı saatleri tespit eder. Haftanın Gününe Göre Eğilim (Week
False Breakout EA MT5
Mattia Impicciatore
Uzman Danışmanlar
False Breakout EA için kullanıma hazır set dosyalarını indirin: https://c.mql5.com/31/1514/False-Breakout-EA.zip False Breakout EA , destek ve direnç seviyelerindeki sahte kırılmaları tespit etmek ve bunlardan faydalanmak için tasarlanmış bir Expert Advisor’dır. Sistem, günlük mum analizini kullanarak sahte kırılmalardan sonraki geri dönüşleri belirler ve opsiyonel olarak RSI onayıyla sinyallerin güvenilirliğini artırır. Ticaret mantığı Destek ve dirençteki sahte kırılmaları otomatik algılama.
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt