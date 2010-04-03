Uzman Danışman Sürümü

Manuel sinyaller yerine otomatik alım-satımı tercih ediyorsanız, bu göstergenin Uzman Danışman sürümünü burada bulabilirsiniz:

https://www.mql5.com/en/market/product/148310





False Breakout Detector, fiyatın yakın geçmişteki destek veya direnç seviyesini kısa süreliğine aştıktan sonra hızla geri dönmesini tespit eden bir teknik analiz göstergesidir. Bu tür sahte kırılımlar, ters yönde işlem yapan traderlar veya geçersiz breakout sinyallerini filtrelemek isteyenler için yararlı olabilir.

Temel Özellikler:

Son N mum üzerinde otomatik sahte breakout tespiti

Oklar, çizgiler ve arka plan renklendirmesi ile görsel sinyal gösterimi

Pop-up ve push bildirimi desteği ile gerçek zamanlı uyarı

Kişiselleştirilebilir parametreler : analiz edilecek mum sayısı, pip toleransı, ok uzaklığı, renk ayarları

Hafif ve hızlı çalışan kod yapısı, hem backtest hem de canlı işlem ortamları için optimize edilmiştir

Uyumluluk:

Zaman dilimleri : M1’den H4’e kadar

Piyasalar: Forex, endeksler, hisse senetleri, emtialar

Bu gösterge tahmine dayalı algoritmalar kullanmaz, herhangi bir işlem sonucunu garanti etmez ve otomatik işlem sinyali üretmez. Amacı, teknik analiz süreçlerini desteklemek için bir yardımcı araç sunmaktır.





Önerilen Gösterge

Bu gösterge, MQL5’te mevcut olan Candlestick Pattern Analyzer aracı ile birlikte kullanılarak setup analizini güçlendirebilir:

https://www.mql5.com/en/market/product/145419

