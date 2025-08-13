Bollinger RSI ReEntry

Uzman Danışman (EA) Sürümü
Manuel sinyaller yerine otomatik ticareti tercih ediyorsanız, bu göstergenin Uzman Danışman sürümünü burada bulabilirsiniz:
https://www.mql5.com/en/market/product/148222

Bu gösterge, bir mum Bollinger Bantları dışına çıktıktan sonra fiyatın yeniden banda girdiği yeniden giriş (ReEntry) anlarını hesaplar ve yanlış sinyalleri azaltmak için bu sinyali bir RSI teyidi ile birleştirir.
Fiyat alt banda inip tekrar içeri döndüğünde ve isteğe bağlı olarak RSI’nın az önce aşırı satım (oversold) bölgesinden çıktığı doğrulandığında bir Buy ReEntry sinyali tespit edilir.
Fiyat üst bandın üzerine çıkıp tekrar içeri döndüğünde ve isteğe bağlı olarak RSI’nın az önce aşırı alım (overbought) bölgesinden çıktığı doğrulandığında bir Sell ReEntry sinyali üretilir.
Sinyaller grafik üzerinde oklarla işaretlenir; görünürlük için yüksek/düşük seviyelerin biraz dışına yerleştirilir.

Temel Özellikler

  • Bollinger Bantları manuel olarak hesaplanır (basit hareketli ortalama + standart sapma).

  • Geçerli yeniden girişleri teyit etmek için isteğe bağlı RSI filtresi (aşırı satımdan/aşırı alımdan çıkış).

  • Fiyat dışarı çıktıktan sonra tekrar bandın içine döndüğünde oluşan ReEntry sinyalleri (al/sat).

  • Alım ve satım sinyalleri için ayrı ok görselleştirmesi.

  • BB periyodu, sapma, RSI periyodu, aşırı alım/aşırı satım eşikleri, zaman dilimi, uygulanan fiyat gibi tamamen yapılandırılabilir parametreler.

  • RSI mevcut değilse bile sinyalleri engellemez (akıllı geri dönüş).

Girdi Parametreleri

  • InpBBPeriod – Bollinger Bantları dönemi.

  • InpBBDeviation – Bantlar için kullanılan standart sapma çarpanı.

  • InpAppliedPrice – Bantların hesaplandığı fiyat (örneğin kapanış).

  • InpTimeframe – Analiz edilecek zaman dilimi.

  • UseRSIConfirmation – RSI teyidini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

  • InpRSIPeriod – RSI dönemi.

  • RSI_Oversold – Alım teyidi için aşırı satım eşiği.

  • RSI_Overbought – Satım teyidi için aşırı alım eşiği.

Nasıl Çalışır

  1. Bollinger Bantlarını türetmek için basit hareketli ortalama ve standart sapma hesaplanır.

  2. Fiyatın bantların dışına çıkıp tekrar içeri girip girmediği (reentry) kontrol edilir.

  3. Etkinse, yön teyidi RSI’dan alınır: alım için aşırı satımdan çıkış, satım için aşırı alımdan çıkış.

  4. Yeniden giriş noktasında (görünürlük için hafifçe kaydırılmış) bir sinyal oku çizilir.

Avantajları

  • Basit bir kırılma yerine yeniden giriş kullanarak sahte kırılmaları azaltır.

  • RSI teyidi, momentuma dair bağlam katarak zayıf sinyalleri süzer.

  • Çok katmanlı doğrulama için diğer araçlarla kolayca birleştirilebilir.

Kullanım Önerileri

  • Yapıyı doğrulamak için bu göstergeleri fiyat formasyonu analizleriyle birlikte kullanın — örneğin yeniden girişten hemen önce/sonra fiyat hareketini doğrulamak için Candlestick Pattern Analyzer ile entegre edin.

  • Sinyale tek başına güvenmekten kaçının: destek/direnç veya üst zaman dilimi trendleriyle örtüşme (confluence) arayın.

  • Risk/ödül oranını iyileştirmek için hacim veya trend filtreleriyle eşleştirin.


Önerilen Entegrasyon

Sinyalin doğruluğunu artırmak ve bağlam sağlamak için, yeniden girişi üreten veya doğrulayan mumu tespit eden dönüş/devam formasyonlarını tanımlayan Candlestick Pattern Analyzer ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Şuradan bulabilirsiniz:
https://www.mql5.com/en/market/product/145419


