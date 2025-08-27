Bollinger RSI ReEntry EA est un Expert Advisor pour MetaTrader qui combine les Bandes de Bollinger et le RSI afin de détecter des points d’entrée à forte probabilité. La stratégie est conçue pour identifier les ré-entrées sur le marché après des pics de volatilité, avec des filtres de confirmation pour accroître la fiabilité des signaux.

Introduction

Caractéristiques principales

Stratégie avec Bandes de Bollinger : détecte les cassures et les ré-entrées pour des entrées plus précises.

Confirmation RSI : filtre supplémentaire pour réduire les faux signaux et améliorer la robustesse.

Gestion automatique du risque : calcul dynamique de la taille des lots en fonction du solde et du pourcentage de risque.

Take Profit et Stop Loss personnalisables : gestion complète des ordres avec option d’activer le breakeven.

Filtres temporels : sélection des jours, mois et heures de trading pour un contrôle total.

Clôture intraday ou multijour : flexibilité dans la gestion des positions ouvertes.

Fonctions avancées

Support pour stratégies multi–timeframes (filtre de tendance, filtre d’entrée et gestion du temps).

Logique de ré-entrée Bollinger avec signaux d’achat et de vente indépendants.

Contrôle de la volatilité et gestion intelligente des ordres.

Compatible avec plusieurs instruments et Magic Number personnalisable pour gérer plusieurs EA en parallèle.

Pourquoi choisir Bollinger RSI ReEntry EA

Si vous recherchez un système automatique qui allie simplicité, robustesse et gestion avancée du risque, cet EA est le choix idéal. Grâce à l’intégration des Bandes de Bollinger et du RSI, il aide à identifier les points d’entrée optimaux, améliore la qualité des trades et augmente le potentiel de profit.

