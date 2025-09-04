False Breakout EA MT5
- Uzman Danışmanlar
- Mattia Impicciatore
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 4 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
False Breakout EA için kullanıma hazır set dosyalarını indirin:
https://c.mql5.com/31/1514/False-Breakout-EA.zip
False Breakout EA, destek ve direnç seviyelerindeki sahte kırılmaları tespit etmek ve bunlardan faydalanmak için tasarlanmış bir Expert Advisor’dır.
Sistem, günlük mum analizini kullanarak sahte kırılmalardan sonraki geri dönüşleri belirler ve opsiyonel olarak RSI onayıyla sinyallerin güvenilirliğini artırır.
Ticaret mantığı
-
Destek ve dirençteki sahte kırılmaları otomatik algılama.
-
Zayıf sinyalleri filtrelemek için opsiyonel RSI onayı.
-
Piyasa trendini belirlemek için çoklu zaman dilimi analizi.
İşlem yönetimi
-
Tamamen özelleştirilebilir Stop Loss ve Take Profit.
-
Ayarlanabilir mesafe ile otomatik breakeven.
-
İşlemleri gün içi veya çok günlük kapatma seçeneği.
-
Risk yüzdesine göre dinamik lot hesaplaması.
Zaman filtreleri
-
Belirli seanslarda işlem yapmak için saat filtreleri.
-
Haftanın belirli günlerinde ticareti etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için günlük filtreler.
-
Yıl boyunca işlem faaliyetini kontrol etmek için aylık filtreler.
Güvenlik özellikleri
-
Aşırı riskten kaçınmak için maksimum emir ve pozisyon sınırı.
-
Tüm döviz çiftleri ve ECN brokerlerle uyumlu.
Avantajlar
-
RSI filtresi sayesinde daha az sahte sinyal.
-
Hem gün içi hem de çok günlük işlemler için uygun.
-
Akıllı risk yönetimiyle tamamen otomatik.
-
M15, H1 ve D1 zaman dilimleri için optimize edilmiştir.
False Breakout EA, sağlam ve disiplinli bir sistem arayan ve sahte kırılmalardan sonraki piyasa geri dönüşlerinden etkili şekilde faydalanmak isteyen yatırımcılar için ideal bir seçimdir.
Anahtar kelimeler:
expert advisor, forex robot, sahte kırılma, breakout stratejisi, fiyat geri dönüşü, destek direnç, price action, rsi filtresi, risk yönetimi, money management, breakeven, gün içi işlem, çok günlük işlem, dinamik stop loss, otomatik take profit, çoklu zaman dilimi, mql5 ea, ticaret sistemi, forex stratejisi, ticaret algoritması, profesyonel ea, otomatik ticaret, ücretsiz forex robotu, breakout scalping, pozisyon yönetimi, breakout expert advisor, forex bot, trend filtresi, algoritmik ticaret