Bollinger RSI ReEntry EA

Scarica i file di set pronti all’uso per Bollinger RSI ReEntry EA:

https://c.mql5.com/31/1515/bollinger-rsi-Ea-Sets.zip


 Introduzione

Bollinger RSI ReEntry EA è un Expert Advisor per MetaTrader che combina le Bande di Bollinger e l’RSI per individuare punti di ingresso ad alta probabilità. La strategia è progettata per identificare i rientri a mercato dopo i picchi di volatilità, con filtri di conferma per aumentare l’affidabilità dei segnali.

Caratteristiche principali

  • Strategia basata su Bollinger Bands: rileva i breakout e i rientri sulle bande per operazioni precise.

  • Conferma RSI: filtro aggiuntivo per ridurre i falsi segnali e aumentare la robustezza.

  • Gestione rischio automatica: calcolo dinamico della dimensione dei lotti in base al saldo e alla percentuale di rischio impostata.

  • Take Profit e Stop Loss personalizzabili: gestione completa degli ordini con possibilità di attivare il breakeven.

  • Filtri temporali: selezione di giorni, mesi e orari di trading per un pieno controllo operativo.

  • Chiusura posizioni intraday o multiday: flessibilità nella gestione delle operazioni aperte.

Funzioni avanzate

  • Supporto per strategie multi-timeframe (trend filter, entry filter e time management).

  • Logica di re-entry Bollinger con segnali buy e sell indipendenti.

  • Controllo della volatilità e gestione intelligente degli ordini.

  • Compatibile con più strumenti e con Magic Number personalizzabile per operare con più EA contemporaneamente.

Perché scegliere Bollinger RSI ReEntry EA

Se cerchi un sistema automatico che unisca semplicità, robustezza e gestione avanzata del rischio, questo EA è la scelta giusta. L’integrazione di Bande di Bollinger e RSI permette di individuare punti di entrata ottimali, migliorando la qualità delle operazioni e aumentando le probabilità di profitto.

bollinger bands ea, rsi expert advisor, bollinger rsi strategy, forex trading robot, breakout reentry system, forex ea mt4, forex ea mt5, expert advisor trading, best forex ea 2025, robot trading automatico, bollinger reentry ea, forex robot italiano, intraday forex strategy, multi timeframe trading, forex risk management, forex breakeven system, trading con bande di bollinger, forex pullback strategy, scalping ea forex, day trading forex robot, forex algorithmic trading, gestione ordini automatica, expert advisor bollinger, forex rsi system, robot trading mt4, robot trading mt5, bollinger reentry strategy, forex trading system, stop loss take profit ea, forex breakout rsi


