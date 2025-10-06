CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
- Göstergeler
- Tahir Mehmood
- Sürüm: 2.30
- Güncellendi: 6 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 7
CandleVision Pro – Engulfing, Pin Bar, Inside Bar Tarayıcı (MTF)
CandleVision Pro, birden fazla zaman diliminde mum çubuğu oluşumlarını tespit eden ve gösteren teknik bir indikatördür.
Engulfing, Pin Bar ve Inside Bar olmak üzere üç yaygın fiyat hareketi deseni tanımlar.
İndikatörde ayrıca çoklu zaman dilimi panosu, isteğe bağlı filtreler ve sinyal istatistikleri de mevcuttur.
Ana Fonksiyonlar
- Engulfing, Pin Bar ve Inside Bar oluşumlarını otomatik olarak algılar
- M1’den D1’e kadar birden fazla zaman diliminde çalışır
- Grafikte birleşik bir pano üzerinde sinyalleri görüntüler
- Trend, momentum ve volatilite için isteğe bağlı filtreler içerir
- Algılanan desenler için temel istatistikleri hesaplar
- Sinyal süresi ve pano konumu ayarlanabilir
- Terminalin desteklediği tüm semboller üzerinde çalışır
Filtreler ve Hesaplamalar
- Trend Filtresi: yön biası için EMA’ya dayanır
- Momentum Filtresi: momentum göstergesi değerine dayanır
- Volatilite Filtresi: piyasa aralığını tahmin etmek için ATR kullanır
Her filtre giriş parametrelerinde etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir
Pano Özellikleri
İndikatör, desen türü, sinyal durumu, trend, volatilite ve temel puan hesaplamalarını gösteren yapılandırılabilir bir pano içerir.
Kullanıcılar grafik tercihlerine göre pano boyutunu, konumunu ve görünümünü özelleştirebilir.
Giriş Parametreleri
- Take Profit / Stop Loss (puan)
- Desen seçimi (Engulfing / Pin Bar / Inside Bar)
- Zaman dilimi seçimi (M1–D1)
- Filtre ayarları (trend, momentum, volatilite)
- Pano konumu, boyutu ve görünürlük seçenekleri
Kullanım Notları
CandleVision Pro, belirli mum çubuğu oluşumlarını tanımlayan bir teknik analiz aracıdır.
İşlemleri otomatik olarak açmaz, kapatmaz veya yönetmez.
Kullanıcılar her sinyali kendi ticaret yöntemleri ve risk yönetimi uygulamaları ile birlikte değerlendirmelidir.
Uyumluluk
- Platform: MetaTrader 5
- Tür: Özel Göstergen (Custom Indicator)
- Semboller: Tümü
- Zaman dilimleri: M1’den D1’e kadar