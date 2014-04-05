Dynamic sinusoidal cycle projection

Dynamic Sinusoidal Cycles Projection by TradingCrossoverDynamic Sinusoidal Cycles Projection è un indicatore per MetaTrader 5 che visualizza cicli di mercato in una finestra separata, sviluppato da TradingCrossover. Basato su cinque periodi ciclici (10, 32, 64, 128 e 256 barre), offre un’analisi meccanica dei movimenti di mercato con proiezioni sinusoidali. Caratteristiche principali:
  • Cinque periodi ciclici: Analizza il mercato con cicli di diversa lunghezza, attivabili singolarmente.
  • Proiezione futura: Visualizza previsioni fino a 256 barre avanti.
  • Input personalizzabili: Regola scala, centramento e offset per adattare l’indicatore a qualsiasi asset.
  • Utilizzo meccanico: Ideale per trader che cercano un approccio sistematico all’analisi ciclica.

Perfetto per forex, azioni e criptovalute, questo indicatore offre un’interfaccia intuitiva per strategie basate sui cicli. 

Disclaimer: L'indicatore Dynamic Sinusoidal Cycles Projection è uno strumento avanzato per l'analisi ciclica dei mercati finanziari. Si consiglia una conoscenza di base dell'analisi ciclica per utilizzarlo in modo efficace. L'indicatore non garantisce profitti e i risultati passati non sono indicativi di performance future. Gli utenti sono responsabili delle proprie decisioni di trading e dovrebbero utilizzare l'indicatore come parte di una strategia di trading più ampia, integrandolo con altri strumenti e analisi. TradingCrossover non si assume responsabilità per eventuali perdite derivanti dall'uso di questo indicatore.Copyright © 2025 TradingCrossover
Önerilen ürünler
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Göstergeler
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Göstergeler
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Göstergeler
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Göstergeler
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Renko System
Marco Montemari
Göstergeler
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Göstergeler
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Göstergeler
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Göstergeler
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Göstergeler
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Göstergeler
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Göstergeler
SlopeChannelB – fiyat hareket kanalını eğimli bir şekilde oluşturan teknik analiz aracı, piyasa durumunu değerlendirme ve ticaret sinyalleri bulma konusunda benzersiz fırsatlar sunar. Göstergenin ana özellikleri: Eğimli fiyat hareket kanalı : Gösterge, potansiyel tersine dönüş noktalarını veya trendin devamını gösterebilecek destek ve direnç seviyelerini görselleştirmeye yardımcı olur. Farklı çizgi renkleri ve arka plan vurgulaması : Eğimli destek ve direnç seviyeleri farklı renklerde göste
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Göstergeler
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Göstergeler
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Göstergeler
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Göstergeler
Welcome to Investment Castle products This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick patterns Yo
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Göstergeler
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Broken Trendline Alert
Giovanna Talio
Göstergeler
GIVE A LOOK TO MY OTHER PRODUCTS ! 100 % PER MONTH PROFIT---- MY NEW SIGNAL HERE ------->   https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signals+My# BROKEN TRENDLINE ALERT IS A SIMPLE TOOL INDICATOR. JUST DRAW IN YOUR CHART A DYNAMIC OR STATIC TRENDLINE,AND THE INDICATOR WILL SEND YOU ALERT WHENEVER THE PRICE CROSSES BELOW OR ABOVE YOUR DRAWN TRENDLINE. IT WORKS IN ANY TIMEFRAME AND ANY CHART YOU WANT.JUST GOT A VPS AND DON'T STRESS IN FRONT OF YOUR COMPUTER. FOR ANY KIND OF QUESTION ,
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Göstergeler
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine,   Auto Opt
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Göstergeler
Basic information. To perform its work, the indicator takes data on volumes from a lower timeframe, builds Market Profiles for a higher timeframe and a histogram for the current timeframe. The indicator starts in several stages. In this case, messages like: "Build Source & Target TF. Step: …" are output to the log. The process can be accelerated by changing the input parameter Milliseconds between steps - the initialization speed. The final value of this parameter is always individual and is set
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Göstergeler
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Göstergeler
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Candle Fusion Pro — Formasyon Tanıma + Trend Filtresi + Momentum Filtresi (Repaint Yok) Güçlü mum formasyonlarını tespit edin ve trend ile momentum analizini canlı olarak yaparak güvenilirliğini doğrulayın. Candle Fusion Pro , fiyat hareketi hassasiyetine , trend yapısına ve çok katmanlı onaylara güvenen traderlar için nihai görsel araçtır. Temel Özellikler Formasyona Dayalı Giriş : 10'dan fazla gelişmiş Japon mum formasyonu algılar: Yıldız kayması (seviye 2, 3, 4) Boğa / Ayı Yutan Mumlar Saba
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Göstergeler
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Göstergeler
Power Candles – Tüm Piyasalar İçin Güce Dayalı Giriş Sinyalleri Power Candles , Stein Investments’ın kanıtlanmış güç analizini doğrudan fiyat grafiğinize taşır. Sadece fiyata tepki vermek yerine, her mum gerçek piyasa gücüne göre renklendirilir. Bu sayede momentum birikimleri, güç hızlanmaları ve net trend geçişleri anında görülebilir. Tüm Piyasalar İçin Tek Mantık Power Candles tüm işlem sembollerinde otomatik olarak çalışır. Gösterge, mevcut sembolün Forex mi yoksa Forex dışı bir piyasa mı old
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Göstergeler
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (7)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro, trader'ların giriş noktalarını belirlemesine ve riski etkili bir şekilde yönetmesine destek olmak için tasarlanmış MetaTrader 5 için profesyonel bir göstergedir. Gösterge, sinyal tespit sistemi, otomatik Entry/SL/TP yönetimi, hacim analizi ve gerçek zamanlı performans istatistikleri içeren kapsamlı bir analiz araçları seti sunar. Sistemi anlamak için kullanım kılavuzu   |   Diğer diller için kullanım kılavuzu ANA ÖZELLİKLER Sinyal tespit sistemi Gösterge, price action a
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Göstergeler
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Göstergeler
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Göstergeler
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Göstergeler
SuperScalp Pro – Gelişmiş Çoklu Filtreli Scalping Gösterge Sistemi SuperScalp Pro, klasik Supertrend ile çok sayıda akıllı onay filtresini birleştiren gelişmiş bir scalping gösterge sistemidir. Gösterge M1’den H4’e kadar tüm zaman dilimlerinde verimli çalışır ve özellikle XAUUSD, BTCUSD ve ana Forex pariteleri için uygundur. Bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret stratejilerine esnek şekilde entegre edilebilir. Gösterge, hız ve yavaş EMA’lar, trend belirleyen üç EMA, EMA e
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (3)
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır. Bu sistem zirve veya dip noktaları tahmin etmeye çalışmaz. Aşağıdaki üç koşul aynı anda kar
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt