MQl5 kanalı : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Talimatlar: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 


Sadelik, istikrar ve sıkı kontrol değer veren tüccarlar için tasarlanan Pure Veil, prop firma kurallarını ve özel hesap yönetimini aynı şekilde ele almak için özel olarak geliştirilmiş tek grafik ticaret asistanınızdır.

EA'nın nasıl çalıştığı

  • EA, çoklu zaman dilimi trend uyumu kullanarak yönlü eğilimi tanımlar. Daha düşük zaman dilimindeki girişlere izin vermeden önce, daha yüksek zaman dilimindeki momentumdan onay bekler, böylece işlemler baskın piyasa baskısı ile uyumlu olur.

Akıllı Risk Yönetimi

  • Hesap boyutuna ve çekilme sınırlarına göre otomatik olarak lot boyutunu hesaplar
  • Sabit lot ve ticaret başına risk mantığı arasında seçim yapın
  • Hesabınızı güvensiz risk seviyelerine maruz bırakmaz

Basit Çekilen Stop Sistemi

  • Tek bir anahtarla çekilen stopu etkinleştir veya devre dışı bırak
  • Uzman ayarı gerektirmeden açık kârları korumaya yardımcı olur

 Prop Firma Zorlukları için Üretildi

  • İstikrarlı öz sermaye eğrileri için tutarlı düşük çekilme davranışı
  • Kullanımı kolay, ızgara veya martingale gibi riskli stratejiler yok

 En İyi Kullanım: NZDUSD üzerine M15 zaman diliminde ekleyin

 Yalnızca bir grafik üzerinde çalıştırın! EA her şeyi dahili olarak yönetir – birden fazla sembole eklemenize gerek yoktur.

Satın aldıktan sonra: Güncellemeler, haberler, ipuçları ve tartışmalar için özel Telegram kanalımıza katılmak için bizimle iletişime geçin.





