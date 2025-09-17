Pure Veil
- Experts
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- Version: 2.91
- Mise à jour: 17 septembre 2025
- Activations: 10
Rencontrez Pure Veil
Canal MQl5 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
Instructions : https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
Conçu pour les traders qui privilégient la simplicité, la stabilité et un contrôle strict, Pure Veil est votre assistant de trading à un graphique, conçu pour gérer les règles des sociétés de prop trading ainsi que la gestion de comptes privés.
Comment fonctionne l'EA
- L'EA identifie le biais directionnel en utilisant l'alignement des tendances sur plusieurs périodes. Il attend la confirmation de la dynamique sur des périodes supérieures avant de permettre des entrées sur des périodes inférieures, garantissant que les transactions s'alignent avec la pression du marché dominante.
Gestion intelligente des risques
- Calcule automatiquement la taille des lots en fonction de la taille du compte et des limites de drawdown
- Choisissez entre une logique de lot fixe et de risque par transaction
- N'expose jamais votre compte à des niveaux de risque non sécurisés
Système simple de stop suiveur
- Activez ou désactivez le stop suiveur avec un seul interrupteur
- Aide à protéger les profits ouverts sans nécessiter d'ajustements experts
Conçu pour les défis des sociétés de prop trading
- Comportement de drawdown faible et cohérent pour des courbes d'équité stables
- Facile à utiliser, pas de stratégies risquées comme le grid ou le martingale
Meilleure utilisation : Attachez à NZDUSD sur la période M15
Exécutez uniquement sur un graphique ! L'EA gère tout en interne – pas besoin de l'attacher à plusieurs symboles.
Après achat : Contactez-nous pour rejoindre notre canal Telegram privé pour des mises à jour, des nouvelles, des conseils et des discussions.