Conçu pour les traders qui privilégient la simplicité, la stabilité et un contrôle strict, Pure Veil est votre assistant de trading à un graphique, conçu pour gérer les règles des sociétés de prop trading ainsi que la gestion de comptes privés.

L'EA identifie le biais directionnel en utilisant l'alignement des tendances sur plusieurs périodes. Il attend la confirmation de la dynamique sur des périodes supérieures avant de permettre des entrées sur des périodes inférieures, garantissant que les transactions s'alignent avec la pression du marché dominante.

Meilleure utilisation : Attachez à NZDUSD sur la période M15

Exécutez uniquement sur un graphique ! L'EA gère tout en interne – pas besoin de l'attacher à plusieurs symboles.

Après achat : Contactez-nous pour rejoindre notre canal Telegram privé pour des mises à jour, des nouvelles, des conseils et des discussions.