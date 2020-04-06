Pure Veil

Pure Veilに会う

This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies.


MQl5チャンネル : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

指示: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Reach out for the correct backtest settings — I’ll send you everything needed.


シンプルさ、安定性、厳格な管理を重視するトレーダーのために設計されたPure Veilは、プロップファームのルールとプライベートアカウント管理を処理するために特別に構築された1つのチャート取引アシスタントです。

Send a message to receive a demo-account trial build.

EAの動作方法

  • EAはマルチタイムフレームトレンドアラインメントを使用して方向バイアスを特定し、低いタイムフレームのエントリーを許可する前に高いタイムフレームのモメンタムからの確認を待ち、取引が支配的な市場の圧力とともに流れることを保証します。

インテリジェントリスク管理

  • 口座サイズとドローダウン制限に基づいてロットサイズを自動的に計算
  • 固定ロットと取引ごとのリスクロジックの選択
  • 口座を危険なリスクレベルにさらさない

シンプルなトレーリングストップシステム

  • 1つのスイッチでトレーリングストップを有効または無効に
  • 専門的な調整を要求せずにオープンな利益を保護するのに役立ちます

 プロップファームチャレンジのために構築

  • 安定したエクイティカーブのための一貫した低ドローダウン動作
  • 使いやすく、グリッドやマーチンゲールのようなリスクのある戦略はありません

 最適な使用法: タイムフレームM15NZDUSDにアタッチ

 1つのチャートでのみ実行! EAは内部で全てを管理します - 複数のシンボルにアタッチする必要はありません。

購入後: 更新、ニュース、ヒント、ディスカッションのために私たちのプライベートTelegramチャンネルに参加するためにご連絡ください。





Voidly
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
エキスパート
出会い Voidly これは限定価格のフェーズです。 10 セール中に 198 で入手してください。その上限に達したら、新しい価格は 249 になります。現在の販売数: 9 コピー。 MQl5 チャンネル :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy インストラクション:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   正しいバックテスト設定についてお問い合わせください — 必要なすべてをお送りします。 シンプルさ、安定性、厳格な管理を重視するトレーダー向けに設計された Voidly は、プロップファームのルールとプライベートアカウント管理の両方に対応するために特別に作られた、あなたのワンチャート取引アシスタントです。 ロイヤルティボーナス — 購入後にメッセージを送って、無料の ギフトEA と Telegram チャンネルリンクを取得してください。 メッセージを送って デモアカウント の トライアル ビルドを受け取ってください。 EAの動作原理 適応移動平均とボリューム加重レベルか
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
3.63 (8)
エキスパート
会う Made to Echo これは限定価格のフェーズです。販売数が5未満の間に99で手に入れてください。その上限に達すると、新しい価格は129になります。現在の販売数: 4部。 MQl5 チャンネル :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy インストラクション:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   正しいバックテスト設定についてお問い合わせください — 必要なすべてのものをお送りします。 シンプルさ、安定性、厳格な管理を重視するトレーダーのために設計された Made to Echo は、プロップファームのルールとプライベートアカウント管理を両方とも処理するために作られたあなたのワンチャートトレーディングアシスタントです。 Send a message to receive a demo-account trial build. EAの動作方法 スマートボラティリティフィルターは、平均真の範囲の拡大を監視して、ブレイクアウト環境を検出します。EAは方向性の拡大がある瞬
