Pure Veilに会う
MQl5チャンネル : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
指示: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
シンプルさ、安定性、厳格な管理を重視するトレーダーのために設計されたPure Veilは、プロップファームのルールとプライベートアカウント管理を処理するために特別に構築された1つのチャート取引アシスタントです。
EAの動作方法
- EAはマルチタイムフレームトレンドアラインメントを使用して方向バイアスを特定し、低いタイムフレームのエントリーを許可する前に高いタイムフレームのモメンタムからの確認を待ち、取引が支配的な市場の圧力とともに流れることを保証します。
インテリジェントリスク管理
- 口座サイズとドローダウン制限に基づいてロットサイズを自動的に計算
- 固定ロットと取引ごとのリスクロジックの選択
- 口座を危険なリスクレベルにさらさない
シンプルなトレーリングストップシステム
- 1つのスイッチでトレーリングストップを有効または無効に
- 専門的な調整を要求せずにオープンな利益を保護するのに役立ちます
プロップファームチャレンジのために構築
- 安定したエクイティカーブのための一貫した低ドローダウン動作
- 使いやすく、グリッドやマーチンゲールのようなリスクのある戦略はありません
最適な使用法: タイムフレームM15でNZDUSDにアタッチ
1つのチャートでのみ実行! EAは内部で全てを管理します - 複数のシンボルにアタッチする必要はありません。
