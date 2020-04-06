This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies.

Diseñado para traders que valoran la simplicidad, estabilidad y control estricto, Pure Veil es tu asistente de trading en un gráfico, construido específicamente para manejar las reglas de las firmas de prop y la gestión de cuentas privadas por igual.

El EA identifica la tendencia direccional utilizando la alineación de tendencias en múltiples marcos de tiempo. Espera la confirmación del impulso en marcos de tiempo más altos antes de permitir entradas en marcos de tiempo más bajos, asegurando que las operaciones fluyan con la presión del mercado dominante.

Mejor Uso: Adjuntar a NZDUSD en el marco de tiempo M15

¡Ejecutar solo en un gráfico! El EA gestiona todo internamente – no es necesario adjuntar a múltiples símbolos.

