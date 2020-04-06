Pure Veil

Conoce a Pure Veil

This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies.


Canal MQl5 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Instrucciones: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Reach out for the correct backtest settings — I’ll send you everything needed.


Diseñado para traders que valoran la simplicidad, estabilidad y control estricto, Pure Veil es tu asistente de trading en un gráfico, construido específicamente para manejar las reglas de las firmas de prop y la gestión de cuentas privadas por igual.

Send a message to receive a demo-account trial build.

Cómo funciona el EA

  • El EA identifica la tendencia direccional utilizando la alineación de tendencias en múltiples marcos de tiempo. Espera la confirmación del impulso en marcos de tiempo más altos antes de permitir entradas en marcos de tiempo más bajos, asegurando que las operaciones fluyan con la presión del mercado dominante.

Gestión de Riesgo Inteligente

  • Calcula automáticamente el tamaño del lote basado en el tamaño de la cuenta y los límites de drawdown
  • Elige entre lote fijo y lógica de riesgo por operación
  • Nunca expone tu cuenta a niveles de riesgo inseguros

Sistema de Stop Loss Móvil Simple

  • Habilita o deshabilita el stop loss móvil con un solo interruptor
  • Ayuda a proteger ganancias abiertas sin requerir ajustes expertos

 Construido para Desafíos de Prop Firm

  • Comportamiento de drawdown bajo y consistente para curvas de equidad estables
  • Fácil de usar, sin estrategias arriesgadas como grid o martingale

 Mejor Uso: Adjuntar a NZDUSD en el marco de tiempo M15

 ¡Ejecutar solo en un gráfico! El EA gestiona todo internamente – no es necesario adjuntar a múltiples símbolos.

Después de la compra: Contáctanos para unirte a nuestro canal privado de Telegram para actualizaciones, noticias, consejos y discusión.





