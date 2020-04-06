Pure Veil
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- Versão: 5.34
- Atualizado: 21 dezembro 2025
- Ativações: 10
Conheça Pure Veil
Desenvolvido para traders que valorizam simplicidade, estabilidade e controle rigoroso, Pure Veil é seu assistente de trading em gráfico único, projetado para lidar com as regras de firmes de prop e gestão de contas privadas.
Como o EA funciona
- O EA identifica a tendência direcional usando alinhamento de tendência em múltiplos períodos de tempo. Ele espera a confirmação do momentum em períodos de tempo mais altos antes de permitir entradas em períodos de tempo mais baixos, garantindo que as operações fluam com a pressão dominante do mercado.
Gerenciamento de Risco Inteligente
- Calcula automaticamente o tamanho do lote com base no tamanho da conta e nos limites de drawdown
- Escolha entre lógica de lote fixo e risco por operação
- Nunca expõe sua conta a níveis de risco inseguros
Sistema Simples de Trailing Stop
- Ative ou desative o trailing stop com um único interruptor
- Ajuda a proteger lucros abertos sem exigir ajustes de especialistas
Construído para Desafios de Firmas de Prop
- Comportamento consistente de baixo drawdown para curvas de capital estáveis
- Fácil de usar, sem estratégias arriscadas como grid ou martingale
Melhor Uso: Anexe ao NZDUSD no período de tempo M15
Execute somente em um gráfico! O EA gerencia tudo internamente - não há necessidade de anexar a múltiplos símbolos.
