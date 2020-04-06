This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies.

Desenvolvido para traders que valorizam simplicidade, estabilidade e controle rigoroso, Pure Veil é seu assistente de trading em gráfico único, projetado para lidar com as regras de firmes de prop e gestão de contas privadas.

O EA identifica a tendência direcional usando alinhamento de tendência em múltiplos períodos de tempo. Ele espera a confirmação do momentum em períodos de tempo mais altos antes de permitir entradas em períodos de tempo mais baixos, garantindo que as operações fluam com a pressão dominante do mercado.

Melhor Uso: Anexe ao NZDUSD no período de tempo M15

Execute somente em um gráfico! O EA gerencia tudo internamente - não há necessidade de anexar a múltiplos símbolos.

