Pure Veil
- 专家
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- 版本: 5.34
- 更新: 21 十二月 2025
与Pure Veil相识
This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies.
MQl5频道： https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
说明： https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
Reach out for the correct backtest settings — I’ll send you everything needed.
为重视简单、稳定和严格控制的交易者设计，Pure Veil 是您的一图交易助手，专为处理机构交易规则和私人账户管理而打造。
Send a message to receive a demo-account trial build.
EA的工作原理
- EA使用多时间框架趋势对齐来识别方向性偏差。它在允许较低时间框架入场之前，等待较高时间框架动量的确认，确保交易与主导市场压力保持一致。
智能风险管理
- 根据账户规模和回撤限制自动计算手数
- 在固定手数和每笔交易风险逻辑之间进行选择
- 绝不让您的账户暴露于不安全的风险水平
简单的跟踪止损系统
- 通过一个开关启用或禁用跟踪止损
- 帮助保护未平仓的利润，无需专家调优
为机构交易挑战而建
- 稳定的低回撤行为，保持稳定的权益曲线
- 易于使用，没有网格或马丁格尔等高风险策略
最佳使用： 附加到NZDUSD，时间框架为M15
仅在一个图表上运行！ EA在内部管理一切，不需要附加到多个符号。
购买后： 联系我们加入我们的私人Telegram频道以获取更新、新闻、提示和讨论。