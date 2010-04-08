This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies.

단순성, 안정성 및 엄격한 통제를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 Pure Veil는 prop 기업 규칙과 개인 계정 관리를 모두 처리하도록 특별히 제작된 단일 차트 트레이딩 도우미입니다.

Send a message to receive a demo-account trial build.

EA는 다중 시간 프레임 추세 정렬을 사용하여 방향성을 식별합니다. 하위 시간 프레임 진입을 허용하기 전에 상위 시간 프레임 모멘텀의 확인을 기다려 지배적인 시장 압력에 따라 거래가 흐르도록 보장합니다.

최고의 사용법: 시간대 M15에서 NZDUSD에 첨부

하나의 차트에서만 실행하세요! EA는 모든 것을 내부적으로 관리합니다 – 여러 기호에 첨부할 필요가 없습니다.

구매 후: 업데이트, 뉴스, 팁 및 토론을 위한 비공식 텔레그램 채널에 가입하려면 저희에게 연락하세요.