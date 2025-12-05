Voidly

Tanışın Voidly

Bu sınırlı fiyatlandırma aşamasıdır. 10 satışları altında 199 fiyatla alın. Bu limite ulaşıldığında yeni fiyat 245 olacaktır. Şu anda satılan: 1 kopya.


MQl5 kanalı : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Talimatlar: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Doğru geri test ayarları için benimle iletişime geçin — gerekli her şeyi size göndereceğim.


Basitlik, stabilite ve sıkı kontrolü önemseyen tüccarlar için tasarlanmış Voidly, prop firma kurallarını ve özel hesap yönetimini aynı şekilde yönetmek için amacına uygun şekilde oluşturulmuş tek grafikli ticaret asistanınızdır.


Sadakat bonusu — satın aldıktan sonra bana mesaj atarak ücretsiz bir hediye EA ve Telegram kanal bağlantısı alın.

Bir demo-hesap deneme versiyonu almak için mesaj gönderin.

EA'nın Çalışma Şekli

  • Dinamik fiyat bölgelerini izler, bu bölgeler adaptif hareketli ortalamalar ve hacim ağırlıklı seviyelerden oluşur. Giriş sinyalleri, fiyat bu bölgelerle zirve likidite pencereleri sırasında etkileşime geçtiğinde yalnızca doğrulanır, hassasiyet ve güvenlik sağlanır.

Zeki Risk Yönetimi

  • Hesap büyüklüğü ve çekilme limitlerine dayalı olarak otomatik lot boyutunu hesaplar
  • Hesabınızı güvensiz risk seviyelerine maruz bırakmaz

 Prop Firm Hedefleri İçin Tasarlandı

  • İstikrarlı öz kaynak eğrileri için tutarlı düşük çekilme davranışı (sorularınız varsa benimle iletişime geçin)
  • Kullanımı kolay

 En İyi Kullanım: Zaman diliminde M30 AUDJPY üzerine ekleyin

 Sadece bir grafikte çalıştırın! EA her şeyi dahili olarak yönetir – birden fazla sembole eklemeye gerek yoktur.
