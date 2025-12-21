Pure Veil

Treffen Sie Pure Veil

This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies.


MQl5-Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Anleitungen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Reach out for the correct backtest settings — I’ll send you everything needed.


Entwickelt für Trader, die Einfachheit, Stabilität und strenge Kontrolle schätzen, ist Pure Veil Ihr Ein-Chart-Handelsassistent, der speziell dafür ausgelegt ist, die Regeln von Prop-Firmen und die Verwaltung privater Konten zu erfüllen.

Send a message to receive a demo-account trial build.

Wie der EA funktioniert

  • Der EA identifiziert die Richtungstrendneigung anhand der Ausrichtung von Mehrzeitrahmen-Trends. Er wartet auf Bestätigung der Momentumbewegung in höheren Zeitrahmen, bevor er Eingänge in niedrigeren Zeitrahmen zulässt, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem dominanten Markt Druck fließen.

Intelligentes Risikomanagement

  • Berechnet automatisch die Lotgröße basierend auf der Kontogröße und den Drawdown-Grenzen
  • Wählen Sie zwischen fester Lotgröße und Risiko-pro-Trade-Logik
  • Setzt Ihr Konto niemals unsicheren Risikostufen aus

Einfaches Trailing-Stop-System

  • Aktivieren oder deaktivieren Sie den Trailing-Stop mit einem einzigen Schalter
  • Hilft dabei, offene Gewinne zu schützen, ohne dass eine Expertenanpassung erforderlich ist

 Für Prop-Firmen-Herausforderungen gebaut

  • Konsistentes Low-Drawdown-Verhalten für stabile Equity-Kurven
  • Einfach zu bedienen, keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale

 Bester Einsatz: Anhängen an NZDUSD im Zeitrahmen M15

 Nur auf einem Chart ausführen! Der EA verwaltet alles intern – keine Notwendigkeit, an mehreren Symbolen anzuhängen.

Nach dem Kauf: Kontaktieren Sie uns, um unserem privaten Telegram-Kanal für Updates, Neuigkeiten, Tipps und Diskussionen beizutreten.





