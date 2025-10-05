Made to Echo

Tanışın Pure Veil

Sadelik, istikrar ve sıkı kontrol değer veren tüccarlar için tasarlanan Pure Veil, prop firma kurallarını ve özel hesap yönetimini aynı şekilde ele almak için özel olarak geliştirilmiş tek grafik ticaret asistanınızdır.

EA'nın nasıl çalıştığı EA, çoklu zaman dilimi trend uyumu kullanarak yönlü eğilimi tanımlar. Daha düşük zaman dilimindeki girişlere izin vermeden önce, daha yüksek zaman dilimindeki momentumdan onay bekler, böylece işlemler baskın piyasa baskısı ile uyumlu olur.

Akıllı Risk Yönetimi Hesap boyutuna ve çekilme sınırlarına göre otomatik olarak lot boyutunu hesaplar

Sabit lot ve ticaret başına risk mantığı arasında seçim yapın

Hesabınızı güvensiz risk seviyelerine maruz bırakmaz

Basit Çekilen Stop Sistemi Tek bir anahtarla çekilen stopu etkinleştir veya devre dışı bırak

Uzman ayarı gerektirmeden açık kârları korumaya yardımcı olur

Prop Firma Zorlukları için Üretildi İstikrarlı öz sermaye eğrileri için tutarlı düşük çekilme davranışı

Kullanımı kolay, ızgara veya martingale gibi riskli stratejiler yok