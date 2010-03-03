Pure Veil

Incontra Pure Veil

Canale MQl5 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Istruzioni: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 


Progettato per i trader che apprezzano semplicità, stabilità e controllo rigoroso, Pure Veil è il tuo assistente per il trading su un singolo grafico, progettato appositamente per gestire le regole delle società di prop trading e la gestione di conti privati.

Come funziona l'EA

  • L'EA identifica la direzione usando l'allineamento delle tendenze su più timeframe. Attende conferme dal momentum di timeframe superiori prima di consentire ingressi su timeframe inferiori, assicurando che le operazioni seguano la pressione di mercato dominante.

Gestione Rischi Intelligente

  • Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alla dimensione del conto e ai limiti di drawdown
  • Scegli tra logica di lotto fisso e rischio per operazione
  • Non espone mai il tuo conto a livelli di rischio insicuri

Sistema di Trailing Stop Semplice

  • Abilita o disabilita il trailing stop con un semplice interruttore
  • Aiuta a proteggere i profitti aperti senza richiedere una sintonizzazione esperta

 Costruito per le Sfide delle Società di Prop Trading

  • Comportamento di drawdown basso e coerente per curve di equity stabili
  • Facile da usare, senza strategie rischiose come grid o martingala

 Migliore Utilizzo: Attaccare a NZDUSD su timeframe M15

 Esegui solo su un grafico! L'EA gestisce tutto internamente – non è necessario collegarsi a più simboli.

Dopo l'acquisto: Contattaci per unirti al nostro canale Telegram privato per aggiornamenti, notizie, suggerimenti e discussioni.





