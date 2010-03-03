Trend Hedge Master MT5: L’evoluzione di una strategia collaudata L’EA Trend Hedge Master MT5 è un sistema professionale di grid e hedge, frutto di oltre dieci anni di esperienza. Rileva le tendenze con precisione e gestisce i drawdown per proteggere il capitale, puntando a profitti costanti su Forex e oro. Perché la versione MT5 è migliore: Logica di trend avanzata : segnali più precisi Recupero intelligente : si adatta al mercato, senza aggiunte casuali di posizioni Gestione attiva : protegge i