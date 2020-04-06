Pure Veil

Познакомьтесь с Pure Veil

This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies.


Канал MQl5 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Инструкции: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Reach out for the correct backtest settings — I’ll send you everything needed.


Разработанный для трейдеров, которые ценят простоту, стабильность и строгий контроль, Pure Veil является вашим помощником по торговле на одном графике, предназначенным для соблюдения правил проп-фирм и управления частными счетами.

Send a message to receive a demo-account trial build.

Как работает EA

  • EA определяет направленность с помощью согласования трендов на разных таймфреймах. Он ждет подтверждения от более старших таймфреймов, прежде чем разрешить входы на младших таймфреймах, что гарантирует, что сделки движутся в соответствии с доминирующим рыночным давлением.

Интеллектуальное управление рисками

  • Автоматически рассчитывает размер лота в зависимости от размера счета и ограничений по просадке
  • Выберите между фиксированным лотом и логикой риска на сделку
  • Никогда не подвергает ваш счет небезопасным уровням риска

Простая система трейлинг-стоп

  • Включите или выключите трейлинг-стоп одним переключателем
  • Помогает защитить открытые прибыли, не требуя экспертной настройки

 Создан для испытаний проп-фирм

  • Стабильное поведение с низкой просадкой для стабильных кривых капитала
  • Легко использовать, без рискованных стратегий, таких как сетка или мартингейл

 Лучшее использование: Присоедините к NZDUSD на таймфрейме M15

 Запускайте только на одном графике! EA управляет всем внутренне – нет необходимости подключаться к нескольким символам.

После покупки: Свяжитесь с нами, чтобы присоединиться к нашему частному каналу в Telegram для получения обновлений, новостей, советов и обсуждений.





