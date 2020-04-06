Pure Veil
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- Версия: 5.34
- Обновлено: 21 декабря 2025
- Активации: 10
Познакомьтесь с Pure Veil
Канал MQl5 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
Инструкции: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
Разработанный для трейдеров, которые ценят простоту, стабильность и строгий контроль, Pure Veil является вашим помощником по торговле на одном графике, предназначенным для соблюдения правил проп-фирм и управления частными счетами.
Как работает EA
- EA определяет направленность с помощью согласования трендов на разных таймфреймах. Он ждет подтверждения от более старших таймфреймов, прежде чем разрешить входы на младших таймфреймах, что гарантирует, что сделки движутся в соответствии с доминирующим рыночным давлением.
Интеллектуальное управление рисками
- Автоматически рассчитывает размер лота в зависимости от размера счета и ограничений по просадке
- Выберите между фиксированным лотом и логикой риска на сделку
- Никогда не подвергает ваш счет небезопасным уровням риска
Простая система трейлинг-стоп
- Включите или выключите трейлинг-стоп одним переключателем
- Помогает защитить открытые прибыли, не требуя экспертной настройки
Создан для испытаний проп-фирм
- Стабильное поведение с низкой просадкой для стабильных кривых капитала
- Легко использовать, без рискованных стратегий, таких как сетка или мартингейл
Лучшее использование: Присоедините к NZDUSD на таймфрейме M15
Запускайте только на одном графике! EA управляет всем внутренне – нет необходимости подключаться к нескольким символам.
